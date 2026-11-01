Правоохоронці використовували щити та, в окремих випадках, кийки.

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Протести у Лісабоні проти житлової кризи

Поліція очистила новий наметовий табір у Лісабоні після багатотисячного мітингу, повідомляє Reuters.

У неділю поліція прибула на лісабонську площу Россіу, щоб ліквідувати наметове містечко. Його розбили після того, як тисячі людей вийшли на марш із вимогою до уряду меншості – правоцентристської коаліції – відкликати законопроєкт про оренду житла.

За словами протестувальників, цей документ лише погіршить житлову кризу в країні.

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Поліція розігнала сотні протестувальників, які намагалися захистити наметове містечко, правоохоронці використовували щити та, в окремих випадках, кийки.

Фото: EPA/UPG Наметове містечко у Лісабоні

Окремо поліція ліквідувала схожий, хоча й менший, наметовий табір на площі Дом-Жуан I у Порту.

Поліцію розкритикували за застосування кийків проти демонстрантів та арешти десятків людей під час ліквідації наметових таборів на тих самих площах тиждень тому.

Фото: EPA/UPG Поліція очистила новий наметовий табір у Лісабоні

Португалія переживає одну з найгостріших житлових криз у Європі, від якої особливо сильно страждає молодь. З 2017 року ціни на житло зросли більш ніж удвічі, а вартість оренди за новими договорами – майже вдвічі.