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Житлова криза у Португалії: поліція очистила наметовий табір з протестувальниками у Лісабоні

Правоохоронці використовували щити та, в окремих випадках, кийки.

Житлова криза у Португалії: поліція очистила наметовий табір з протестувальниками у Лісабоні
Протести у Лісабоні проти житлової кризи
Фото: EPA/UPG

Поліція очистила новий наметовий табір у Лісабоні після багатотисячного мітингу, повідомляє Reuters.

У неділю поліція прибула на лісабонську площу Россіу, щоб ліквідувати наметове містечко. Його розбили після того, як тисячі людей вийшли на марш із вимогою до уряду меншості – правоцентристської коаліції – відкликати законопроєкт про оренду житла. 

За словами протестувальників, цей документ лише погіршить житлову кризу в країні.

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Поліція розігнала сотні протестувальників, які намагалися захистити наметове містечко, правоохоронці використовували щити та, в окремих випадках, кийки.

Наметове містечко у Лісабоні
Фото: EPA/UPG
Наметове містечко у Лісабоні

Окремо поліція ліквідувала схожий, хоча й менший, наметовий табір на площі Дом-Жуан I у Порту.

Поліцію розкритикували за застосування кийків проти демонстрантів та арешти десятків людей під час ліквідації наметових таборів на тих самих площах тиждень тому.

Поліція очистила новий наметовий табір у Лісабоні
Фото: EPA/UPG
Поліція очистила новий наметовий табір у Лісабоні

  • Португалія переживає одну з найгостріших житлових криз у Європі, від якої особливо сильно страждає молодь. З 2017 року ціни на житло зросли більш ніж удвічі, а вартість оренди за новими договорами – майже вдвічі.
  • Останніми тижнями в Португалії посилилися протести проти стрімкого зростання вартості житла – подібні заворушення охопили також Іспанію, Францію, Німеччину та інші країни Європи.
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