Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСвіт

У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині

CEO Bugatti переслідував злодія на Porsche.

У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Гендиректор Bugatti Мате Рімац
Фото: ABC News

У Хорватії викрали Bugatti Chiron вартістю близько 2,4 млн євро, що належить генеральному директору Bugatti Мате Рімацу.

Про це пише France24.

Підприємець сам долучився до пошуків автомобіля: відстежував його за допомогою телеметрії та переслідував на Porsche. Машину зрештою знайшли в Австрії, а підозрюваного затримали.

Реклама

Викрадення сталося в середу, 28 жовтня, у виробничо-технологічному кампусі компанії поблизу Загреба. Невідомий скористався тим, що ключі залишилися всередині автомобіля, сів за кермо Chiron і залишив територію підприємства.

Дізнавшись про інцидент, Рімац звернувся до поліції та почав відстежувати рух автомобіля через його телеметричну систему. Коли Chiron попрямував у бік Словенії, керівник компанії вирушив за ним на власному Porsche 911.

Підозрюваним виявився громадянин Хорватії віком близько 35 років. Під час зустрічі у відділку поліції в Австрії він розповів Рімацу, що приїхав до компанії шукати роботу. Побачивши ключі в автомобілі, чоловік вирішив його викрасти.

Бізнесмен роками залишав ключі в авто

Бізнесмен в соцмережах також зізнався, що роками залишав ключі всередині своїх машин, зокрема Chiron і Nevera, оскільки вважав Хорватію безпечною країною.

Автомобіль зазнав певних пошкоджень, але його відремонтують. Рімац не має наміру подавати цивільний позов проти затриманого, однак зазначив, що чоловікові все одно загрожує кримінальне переслідування через високу вартість викраденої машини.

  • Bugatti Chiron уперше представили у 2016 році на Женевському міжнародному автосалоні. Автомобіль має двигун потужністю 1500 кінських сил, а його максимальну швидкість виробник обмежив на рівні 420 км/год.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies