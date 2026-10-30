У Хорватії викрали Bugatti Chiron вартістю близько 2,4 млн євро, що належить генеральному директору Bugatti Мате Рімацу.

Про це пише France24.

Підприємець сам долучився до пошуків автомобіля: відстежував його за допомогою телеметрії та переслідував на Porsche. Машину зрештою знайшли в Австрії, а підозрюваного затримали.

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Викрадення сталося в середу, 28 жовтня, у виробничо-технологічному кампусі компанії поблизу Загреба. Невідомий скористався тим, що ключі залишилися всередині автомобіля, сів за кермо Chiron і залишив територію підприємства.

Дізнавшись про інцидент, Рімац звернувся до поліції та почав відстежувати рух автомобіля через його телеметричну систему. Коли Chiron попрямував у бік Словенії, керівник компанії вирушив за ним на власному Porsche 911.

Підозрюваним виявився громадянин Хорватії віком близько 35 років. Під час зустрічі у відділку поліції в Австрії він розповів Рімацу, що приїхав до компанії шукати роботу. Побачивши ключі в автомобілі, чоловік вирішив його викрасти.

Бізнесмен роками залишав ключі в авто

Бізнесмен в соцмережах також зізнався, що роками залишав ключі всередині своїх машин, зокрема Chiron і Nevera, оскільки вважав Хорватію безпечною країною.

Автомобіль зазнав певних пошкоджень, але його відремонтують. Рімац не має наміру подавати цивільний позов проти затриманого, однак зазначив, що чоловікові все одно загрожує кримінальне переслідування через високу вартість викраденої машини.