У Якутії, Росія, зірвали північний завіз – сезонне постачання товарів до віддалених районів – через брак фінансування та пального. Кілька північних районів республіки залишилися без достатніх запасів продуктів, будівельних матеріалів і техніки.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Перший віцепрем'єр Якутії Микола Бочков поклав відповідальність за ситуацію на федеральну владу, яка не виділила коштів на поглиблення дна в басейні річки Лена. Крім того, через паливну кризу довелося обмежити закупівлі пального.
Вантажі, які планували доставляти річковими суднами, тепер перевозять моторними човнами. При цьому пріоритет у перевезеннях надають золотодобувним компаніям, а не постачанню товарів першої необхідності. Раніше місцева влада пояснювала проблеми з постачанням невиконанням плану видобутку вугілля через поломки техніки.
Водночас загальний експорт вугілля з Якутії зріс. Мешканці регіону ставлять під сумнів залежність постачання цілих районів від роботи одного підприємства та вимагають пояснити, куди спрямували кошти, передбачені для підготовки навігації.
Фінансові труднощі позначаються й на соціальній сфері. Через нестачу коштів у регіоні вже закривають будинки культури та спортивні зали, а депутати планують призупинити роботу частини шкіл і дитячих садків.
Водночас у бюджеті на 2027 рік заклали 11 млрд рублів на будівництво мосту через Лену. Частина депутатів пропонує переглянути ці витрати, оскільки регіон не має грошей навіть на зарплати комунальникам, заборгованість перед якими перевищує два місяці.
- Проєкт мосту обговорюють ще з радянських часів. У 2006 році федеральна влада обіцяла побудувати замість нього тунель під річкою, однак реалізації планів завадила фінансова криза. У 2014 році виділені на проєкт кошти перенаправили на будівництво Керченського мосту.
- Нині вартість спорудження мосту через Лену оцінюють у 175 млрд рублів.