Reuters: Пентагон закликає європейців стримати риторику щодо Росії

Останніми тижнями представники Пентагону закликали кілька країн НАТО пом'якшити свою риторику щодо загрози з боку Росії. На їхню думку, деякі заяви європейських лідерів і посадовців підривають безпеку континенту.

Про це агенцію Reuters повідомили четверо співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Серед країн, які отримали рекомендації стримувати публічні заяви, були Литва, Латвія та Естонія. Про це розповіли джерела на умовах анонімності. Повідомлення передавали під час двосторонніх зустрічей. Чи отримували аналогічні сигнали інші європейські уряди, невідомо.

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«Приватні розмови між союзниками залишаються приватними, тому ми не коментуватимемо ці твердження», – заявив представник американського оборонного відомства.

За словами одного зі співрозмовників, увагу американських посадовців привернули, зокрема, заяви європейських лідерів про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі й вдається до дедалі відчайдушніших кроків на тлі того, як її вторгнення в Україну фактично загрузло.

Видання пише, що одним із представників США, які передавали такі сигнали, був заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі. Він також є однією з ключових фігур у процесі перегляду чисельності американських військ у Європі. Які ще посадовці США брали участь у цих розмовах, Reuters встановити не вдалося.

Частина західних посадовців вважає, що акцентування уваги на загрозі з боку Москви може зіграти на руку Кремлю, який, на їхню думку, прагне посіяти страх і послабити підтримку України. Інші переконані, що європейські уряди повинні відкрито говорити про небезпеку, аби пояснити своїм громадянам необхідність жертв і ресурсів для стримування Москви. Особливо з огляду на те, що Росія, схоже, активізує приховану кампанію диверсій по всьому європейському континенту.

Один зі співрозмовників Reuters розповів, що під час нещодавньої розмови з представником однієї з країн Балтії Колбі заявив: не варто «провокувати» росіян.

Як приклад недоречної риторики він навів публічні заяви європейців про те, що Росія опинилася «загнаною в кут, як щур».

Неясно, яку саме заяву мав на увазі Колбі. Водночас наприкінці вересня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав Путіна «щуром, загнаним у кут». Він припустив, що російський лідер вдається до диверсій у Європі через те, що російська армія дедалі більше загрузла у війні проти України.

«Ми вам допомагаємо. Американці на вашому боці. Просто не будьте такими гучними. Не створюйте зайвого шуму», – так інший європейський посадовець описав нещодавні приватні звернення Пентагону.

Під час окремої нещодавньої зустрічі Пентагон закликав естонську делегацію дотримуватися «стриманості» у своїх комунікаціях. Про це повідомило джерело, поінформоване про перебіг зустрічі. Водночас воно не уточнило, чи висловлювали американські посадовці невдоволення якоюсь конкретною заявою.

Один із європейських посадовців заявив, що рекомендації Пентагону, попри доброзичливу форму їхнього передавання, викликали подив. Адже спецслужби країн Балтії останніми місяцями послідовно применшували ймовірність того, що Росія наважиться перевірити на практиці дію положень НАТО про колективну оборону.

Натомість розвідувальні служби інших країн Альянсу публічно попереджали, що найближчим часом Росія може суттєво активізувати диверсійну кампанію.