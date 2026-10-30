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Індія запустить новий супутник, щоб зменшити залежність від американської системи GPS

Супутник NVS-03 призначений, зокрема, для забезпечення безперервності надання навігаційних послуг.

Індія запустить новий супутник, щоб зменшити залежність від американської системи GPS
Місія GSLV-F18/NVS-03
Фото: isro.gov.in

Сьогодні ввечері космічне агентство Індії планує запустити навігаційний супутник, щоб зміцнити власну національну альтернативу системі GPS.

Про це повідомляє DW.

За повідомленням Індійської організації космічних досліджень (ISRO), супутник NVS-03 призначений, зокрема, для забезпечення безперервності надання навігаційних послуг.

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Супутник NVS-03 – третій апарат у серії навігаційних супутників нового покоління від ISRO – буде виведений на орбіту ракетою-носієм GSLV-F18. 

Запуск відбудеться в п’ятницю об 20:21 за київським часом із Космічного центру імені Сатіша Дхавана на острові Шріхарікота.

Супутник оснащений атомним годинником індійського виробництва (поряд із імпортними аналогами) і доповнює наявні сигнали діапазонів L5 та S новим сигналом L1. Він розроблений для забезпечення навігаційного покриття всієї території Індії, а також простору на відстані до 1500 кілометрів за її межами.

NavIC розглядається як альтернатива Глобальній системі позиціонування (GPS), що належить уряду Сполучених Штатів.

  • Систему було розроблено для зменшення залежності Індії від іноземних навігаційних систем. Однак, як пише газета Hindustan Times, програма неодноразово стикалася з труднощами – зокрема, виходом з ладу атомних годинників, а також проблемами із запуском та розгортанням супутників.
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