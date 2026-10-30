Індія запустить новий супутник, щоб зменшити залежність від американської системи GPS

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні ввечері космічне агентство Індії планує запустити навігаційний супутник, щоб зміцнити власну національну альтернативу системі GPS.

Про це повідомляє DW.

За повідомленням Індійської організації космічних досліджень (ISRO), супутник NVS-03 призначений, зокрема, для забезпечення безперервності надання навігаційних послуг.

Реклама

Супутник NVS-03 – третій апарат у серії навігаційних супутників нового покоління від ISRO – буде виведений на орбіту ракетою-носієм GSLV-F18.

Запуск відбудеться в п’ятницю об 20:21 за київським часом із Космічного центру імені Сатіша Дхавана на острові Шріхарікота.

Meet NVS-03 - the third satellite of the second-generation NVS series, intended to augment the NavIC constellation and support continuity of navigation services. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC — ISRO (@isro) October 29, 2026

Супутник оснащений атомним годинником індійського виробництва (поряд із імпортними аналогами) і доповнює наявні сигнали діапазонів L5 та S новим сигналом L1. Він розроблений для забезпечення навігаційного покриття всієї території Індії, а також простору на відстані до 1500 кілометрів за її межами.

NavIC розглядається як альтернатива Глобальній системі позиціонування (GPS), що належить уряду Сполучених Штатів.