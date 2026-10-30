США можуть заборонити китайським операторам прямий доступ до американських телефонних номерів

Також Вашингтон може заборонити дозволи на використання прямих телефонних номерів для тих китайських компаній, які, на думку комісії, становлять загрозу національній безпеці.

Сполучені Штати планують найближчим часом заборонити китайським телекомунікаційним компаніям прямий доступ до американських телефонних номерів, посилаючись на міркування національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Цей захід має на меті запобігти автоматичним дзвінкам, пов’язаним із шахрайством.

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Федеральна комісія зі зв’язку США (ФКЗ) повідомила, що 19 листопада відбудеться голосування щодо пропозиції заборонити прямий доступ компаніям China Mobile (600941.SS), China Telecom (601728.SS), China Unicom (0762.HK), а також іншим постачальникам послуг, що використовують технології IP.

Для телекомунікаційних компаній, що надають послуги передачі голосу через інтернет-протокол (VoIP) – технологію, яка перетворює голос на цифрові дані та передає їх через широкосмугові канали зв’язку, – прямий доступ є значно дешевшою опцією, яка також спрощує впровадження розширених функцій.

“Завдяки цьому рішенню Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) зміцнить наш перший рубіж оборони проти зловмисників та тих, хто здійснює незаконні автоматичні дзвінки”, – зазначив у своїй заяві голова FCC Брендан Карр.

У п’ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що рішуче виступає проти ймовірної заборони з боку США, звинувативши Вашингтон у надмірному розширенні поняття національної безпеки та зловживанні державною владою задля придушення китайських підприємств.

“Китай вживе необхідних заходів, щоб рішуче захистити власні законні права та інтереси”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час щоденної пресконференції.

ФКЗ також заявила про плани запровадити заборону для постачальників послуг на базі IP-технологій, які використовують обладнання компаній, що фігурують у списку комісії, як такі, що становлять загрозу національній безпеці (зокрема, Huawei або ZTE).

Відомство додало, що з грудня 2028 року заборонить усім китайським лабораторіям проводити тестування американської електроніки. Крім того, ФКЗ може анулювати дозволи на використання прямих телефонних номерів для тих китайських компаній, які, на думку комісії, становлять загрозу національній безпеці.