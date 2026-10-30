Криптовалютний гігант Binance повідомив про виведення хакерами понад $6 млрд

Це може стати найбільшим хакерським зламом в історії. Він стався через скомпрометований ноутбук одного з інженерів, у злочині підозрюють північнокорейських хакерів.

Криптовалютний гігант Binance повідомив про виведення зловмисниками цифрових активів на суму 6,3 млрд доларів – у межах, можливо, найбільшого хакерського зламу в історії, повідомляє BBC.

Найбільша у світі криптовалютна біржа заявила, що близько половини цих активів вдалося заморозити, проте значна їх частина залишається в руках зловмисників. У компанії додали, що “покриють усі збитки”.

За попередніми даними, інцидент міг статися через скомпрометований ноутбук одного з інженерів, що дозволило зловмиснику здійснити несанкціоноване виведення коштів.

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Дві аналітичні компанії пов’язали цей інцидент – масштаби якого перевищують рекордний злам біржі Bybit у 2025 році (тоді було викрадено 1,5 млрд доларів) – із північнокорейським хакерським угрупованням під назвою “TraderTraitor”.

Компанія TRM Labs, що займається розслідуваннями з використанням штучного інтелекту, зазначила у своєму звіті, що деякі деталі атаки на Binance нагадують попередні інциденти, пов’язані з Північною Кореєю, зокрема злам біржі Bybit. Арі Редборд, керівник напрямку глобальної політики в TRM Labs, заявив, що злам Binance став “переломним моментом”, подібного до якого в цій галузі ще не було.

Зловмисник досі утримує величезну суму викрадених активів, а це означає, що процес відстеження та повернення коштів ще триватиме довго, додав Редборд.

Компанія Chainalysis, яка також займається аналітикою у сфері криптовалют, підтвердила, що з “високою часткою ймовірності” пов’язує цей злам із північнокорейським угрупованням.

Ерік Джардін, керівник дослідницького відділу Chainalysis, закликав усі біржі зберігати пильність, оскільки через значні обсяги активів такі платформи є привабливими цілями для хакерів.

У Binance прямо не відповіли на запитання BBC щодо можливого зв’язку інциденту з Північною Кореєю, проте зазначили: “Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб встановити особи злочинців і притягнути їх до відповідальності”.

Інцидент стосується платформи Binance.com. Водночас менша криптовалютна платформа Binance.US, яка надає послуги торгівлі виключно для резидентів США, заявила, що її це не торкнулося.