Абсурд Олешок і фактор Трампа

У всьому інформаційному хаосі навколо Олешок, який став дикою сумішшю пропаганди, контрпропаганди, реальності та вигадок, ми майже не звертаємо уваги на те, з ким саме американська сторона організовує гуманітарну місію.

Олешки. Поки всі захоплюються Меланією Трамп, з поля зору випадає один важливий факт. Подальша легалізація путінського режиму адміністрацією президента США.

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Фото: соцмережі

На хвилинку відволічіться від захоплення чарівною Меланією Трамп, яка рятує людей в Олешках. І подивіться на ситуацію без емоцій.

Однією з ключових російських учасниць контактів навколо місії називають Яну Лантратову. Хто вона?

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19 березня 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Яні Лантратовій та Інні Варламовій, дружині російського депутата Сергія Миронова.

Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у серпні-вересні 2022 року вони організували незаконне вивезення двох дітей із Херсонського обласного будинку дитини до Росії.

Одна з депортованих дітей, Маргарита Прокопенко, яку згодом незаконно вдочерили Сергій Миронов та Інна Варламова. Дівчинці змінили ім’я, прізвище та документи.

У травні 2026 року прокурори Офісу генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер ця людина бере участь в організації «гуманітарної місії» в Олешках за участю офісу першої леді США.

Цікаво, офіс Меланії Трамп просто не знає, хто така Лантратова? Чи це черговий етап зближення адміністрації Трампа з Путіним?

Уявіть, якби під час Другої світової війни американська адміністрація організовувала спільні гуманітарні місії з керівництвом нацистської системи Lebensborn. Наприклад, з Ульріхом Грайфельтом, який відповідав за політику примусового переміщення та германізації дітей з окупованих територій.

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Разом рятували б людей із концтаборів і гетто. Обіймалися. Приймали в Білому домі. Називали гуманітарними партнерами.

Абсурд? Безумовно.

Але сьогодні представники держави, яка організувала депортацію українських дітей, отримують можливість виступати гуманітарними посередниками в контактах зі Сполученими Штатами.

І тут уже питання далеко виходить за межі Олешок.

Чергове криве чорне дзеркало американської нео-демократії Дональда Трампа заручниками якої стають право українців на справедливість і свободу.