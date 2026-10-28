Кури в клітках: що думають українці про умови, в яких виробляють яйця

Дослідники з'ясовували, що українські споживачі думають про умови утримання сільськогосподарських тварин, чи знають про вплив великих тваринницьких підприємств на довкілля та чи підтримують європейські стандарти виробництва продуктів.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела дослідницька група «Дока Центр» на замовлення громадських організацій «Екодія» та Eurogroup for Animals.

Понад 81% опитаних мешканців обласних центрів України вважають, що кури, яких вирощують для отримання яєць, повинні мати можливість вільно рухатися та розправляти крила, а не все життя перебувати в клітках.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Як українці ставляться до умов утримання тварин?

Опитування показало, що 81,4% респондентів погоджуються з тим, що кури-несучки повинні мати можливість вільно пересуватися та розправляти крила, а не все життя перебувати в клітках. З них 17,3% повністю підтримують таку думку, а 64,1% — переважно погоджуються з нею. Загалом для 59% опитаних важливо, щоб сільськогосподарських тварин утримували в належних умовах.

Під час інтервʼю учасники пояснювали, що навіть на великих фермах тварини повинні мати достатньо простору для руху та можливість поводитися природно. Саме обговорення утримання курей у клітках викликало одну з найвиразніших негативних реакцій.

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Ще однією несподіваною для багатьох учасників темою стала практика знищення одноденних курчат чоловічої статі у виробництві яєць. Частина опитаних уперше дізналася про неї під час інтервʼю, а після обговорення переважна більшість висловила негативне ставлення до такої практики.

Водночас дослідження показало, що тема добробуту сільськогосподарських тварин досі залишається малознайомою для багатьох споживачів. Так, 50,6% опитаних не змогли пояснити, що означає це поняття, або раніше не замислювалися над ним. Проте існує високий потенціал до інформування суспільства та запит на таку інформацію.

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Чи хочуть покупці знати більше про походження продуктів?

Під час інтервʼю учасники розповідали, що їм бракує зрозумілої інформації про те, як утримували тварин, від яких отримують продукти. На їхню думку, покупці повинні мати можливість дізнатися про це ще в магазині, зокрема завдяки спеціальному маркуванню на упаковках.

Серед запропонованих варіантів були QR-коди, які дозволяли б переглядати додаткову інформацію або навіть відео з виробництва. Водночас учасники наголошували, що така інформація має бути достовірною, адже заявам самих виробників вони довіряють менше, ніж незалежним організаціям, які перевіряють дотримання стандартів.

Незважаючи на підтримку кращих умов утримання тварин, більшість опитаних висловлюють занепокоєння можливим підвищенням цін, що є очікуваним зважаючи на складну економічну ситуацію.

При цьому ставлення до утримання курей у клітках майже не залежить від готовності витрачати більше грошей. І ті, хто готовий платити більше, і ті, хто не має такої можливості, однаково підтримують відмову від постійного утримання курей у клітках.

Що українці знають про вплив тваринництва на довкілля?

Дослідження також показало, що про екологічні наслідки роботи великих тваринницьких підприємств споживачі знають значно менше, ніж про умови утримання тварин.

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Для близько 30% опитаних вплив виробництва на довкілля є досить або дуже важливим чинником під час вибору продуктів тваринного походження. Під час інтерв'ю з'ясувалося, що багато учасників припускають, що великі ферми можуть шкодити природі, але не завжди розуміють, як саме це відбувається.

Лише частина опитаних змогла назвати конкретні екологічні проблеми, пов'язані з тваринництвом. Серед них — використання природних ресурсів та вплив великих тваринницьких комплексів на стан води й ґрунтів, зокрема через брак безпечної утилізації гною.

Водночас 74,2% опитаних вважають, що продукти тваринного походження, виготовлені в Україні, повинні відповідати європейським вимогам щодо екологічної безпеки та умов утримання тварин. Зокрема, 26,6% повністю погоджуються з цим твердженням, а ще 47,6% — переважно погоджуються.

Що потрібно змінити?

На думку авторів дослідження, покращення умов утримання тварин не можна перекладати лише на плечі покупців. Для цього потрібні зміни у правилах роботи тваринницьких підприємств, а також фінансова підтримка малих та середніх виробників, яким складно самостійно перейти на нові системи утримання.

«Опитування показало, що українським споживачам не байдуже, в яких умовах утримують тварин. Проте змінити ситуацію лише завдяки вибору покупців неможливо. Саме тому важливо не лише встановлювати чіткі правила для виробників, а й допомагати фермерам переходити на кращі умови утримання тварин, не перекладаючи можливі додаткові витрати на споживачів», — пояснює Анна Даниляк, фахівчиня ГО «Екодія».

Зокрема, автори рекомендують поступово відмовлятися від утримання тварин у клітках, запровадити зрозуміле маркування продукції, посилити державний контроль і допомогти малим та середнім виробникам адаптуватися до нових вимог.

«81% українців вважають утримання курей у клітках жорстоким — так само, як 1,4 мільйона європейців, які підтримали ініціативу «Кінець епохи кліток». Європа вже рухається до безкліткового виробництва, і для українських виробників це чіткий сигнал інвестувати в безкліткові системи сьогодні, а не в клітки, які доведеться замінювати завтра», — зазначає Валентина Возна, політична експертка NGO Eurogroup for Animals.

Окрему увагу автори дослідження радять приділити інформуванню споживачів. Адже якщо люди краще розумітимуть, як виробляють продукти та як це впливає на тварин і довкілля, їм буде легше робити свідомий вибір.

Довідково. Дослідження проводили у травні-червні 2026 року серед мешканців обласних центрів України. Воно включало онлайн-опитування 1211 респондентів, три фокус-групи за участю 27 людей та 21 глибинне інтервʼю з учасниками із 19 обласних центрів.