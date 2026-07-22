Чи є майбутнє у централізованого опалення?

Коли ми говоримо про енергоефективність будинків, рано чи пізно постає питання, а чи взагалі має сенс централізоване опалення в тому вигляді, у якому ми успадкували його з радянських часів? І що робити з сотнями тисяч багатоповерхівок, які досі гріються від тих самих систем, що будувалися пів століття тому?

Фото: Суспільне Черкаси Котельня в Черкасах

Радянська спадщина, яка не працює

Традиційні системи централізованого опалення, успадковані від радянської епохи, стикаються з серйозними викликами сьогодення. У поєднанні з історичною відсутністю обліку та індивідуального регулювання це призводило до ситуацій, коли мешканці фактично платили за норматив, а не за реальне споживання та якість послуги.

Проте робити висновок, що централізоване опалення як таке приречене — все ж передчасно, оскільки ці проблеми стосуються не самої моделі централізованого теплопостачання, а насамперед її технічного стану та управління нею.

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Сучасні технології дають системі другий шанс

Сучасний підхід до централізованого теплопостачання дозволяє знизити температуру води в мережі приблизно до 50–70°C замість традиційних 90–120°C. Це суттєво зменшує втрати тепла під час транспортування й відкриває можливості для інтеграції теплових насосів і відновлюваних джерел енергії та дозволяє підвищити загальну ефективність системи опалення.

Замість однієї великої котельні дедалі частіше використовуються децентралізовані джерела тепла — біомаса, геотермальна енергія, а також утилізація надлишкового тепла від промислових підприємств. Системи погодного регулювання і “розумні” теплові пункти дозволяють підлаштовувати подачу тепла до фактичної потреби будинку, уникаючи як недогріву, так і перегріву.

Після такого оновлення централізоване теплопостачання може бути не лише ефективним, а й конкурентним — особливо у щільній міській забудові.

А може, просто перейти на індивідуальне опалення?

Це питання виникає часто і відповідь на нього теж неоднозначна. Технічно перевести радянську багатоповерхівку на інший тип опалення можливо, але доцільність такого кроку викликає серйозні сумніви.

Індивідуальні газові котли несуть із собою підвищені ризики безпеки, проблеми з вентиляцією та зростання викидів CO₂. Електричне опалення в масштабах міста створює величезне навантаження на енергомережі, особливо якщо будинки не пройшли термомодернізацію. І головне: якщо будинок не утеплений, жоден перехід на автономну систему не вирішить проблему високих витрат на тепло.

Є й системний ризик. Масовий відхід споживачів від централізованого опалення розбалансовує міську інфраструктуру й підвищує тарифи для тих мешканців, які залишаються підключеними до системи. Як правило, це найбільш вразливі категорії населення.

Яка стратегія оптимальна для України?

Зважаючи на всі ці чинники, найбільш розумним виглядає не радикальна відмова від централізованої системи, а її послідовна й продумана модернізація.

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Незалежно від обраної моделі теплопостачання, базовим фактором залишається стан самого будинку. Якщо будівля має високі втрати тепла, жодна система опалення не забезпечить ані економії, ані комфорту.

Саме тому термомодернізація — утеплення, заміна вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів із балансуванням системи — є передумовою будь-яких рішень у сфері опалення. Вона дозволяє знизити попит на тепло і зробити систему в цілому більш ефективною.

У середньостроковій перспективі ключовим завданням стає поступова інтеграція відновлюваних джерел енергії та теплових насосів у тепломережі. А для нових кварталів або масштабно реконструйованих районів оптимальним рішенням стануть локальні міні-мережі нового покоління, спроєктовані одразу під низькотемпературні режими та гнучку генерацію.

З урахуванням технічних, економічних і соціальних факторів, оптимальною для України виглядає не відмова від централізованого теплопостачання, а його поетапна трансформація. Централізоване опалення в Україні не є застарілою моделлю, приреченою на зникнення. За умови послідовних інвестицій і правильних технічних рішень воно здатне перетворитися на сучасну, гнучку і екологічну інфраструктуру, якої потребують і міста, і люди, що в них живуть.

Автор: Ірина Климась, фахівчиня з енергетичної політики ГО “Екодія”