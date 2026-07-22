Список рекомендованого читання. Звучить нешкідливо, майже по-канцелярськи нудно. Насправді це один із найбільш промовистих документів, які показують, як влаштована путінська машина виховання поколінь.

Фото: ЦПД

Мінпросвіти РФ розіслало шкільним бібліотекам, і на окупованих територіях також, перелік книжок для позакласного читання з 1 по 11 клас. І вперше туди офіційно потрапила війна проти України. Не як абстракція, не натяком — окремим блоком, поруч із Київською Руссю та Другою світовою.

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Придивіться, як це зроблено. Структура списку демонструє послідовну систему формування світогляду дітей залежно від віку.

1–4 класи

Основна увага приділяється формуванню емоційної прив'язаності до держави. До переліку входять книги про рідну землю, героїв Великої Вітчизняної війни, видатних діячів Росії, військових льотчиків, адміралів та полководців.

Більшість творів не містить прямої пропаганди війни проти України. Але вже на цьому етапі образ військової служби прямо пов'язується з малою батьківщиною: російський солдат подається як гарант безпеки твого дому, вулиці, міста.

5–9 класи

У середній школі акцент зміщується від емоційно-локального патріотизму до історичного обґрунтування сучасної державної політики. Можна виділити два напрями.

Монополізація спадщини Київської Русі. У списку — книги про Рюриковичів, Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Дмитра Донського, Олександра Невського. Русь подається виключно як початок історії сучасної Росії, без урахування сучасних наукових підходів до спільної спадщини України, Білорусі та Росії.

Культ державної оборони. До переліку входять твори про Мініна і Пожарського, оборону Севастополя, блокаду Ленінграда, героїв Великої Вітчизняної війни — усі вони формують образ Росії як держави, що століттями змушена вести лише оборонні війни.

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Саме на цьому етапі відбувається перша інтеграція війни проти України: до списку включено дві сучасні книжки. «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны» Олега Роя побудована виключно на російській версії подій на Донбасі й формує позитивне сприйняття російської військової присутності. «Герои СВО. Символы российского мужества» Михайла Федорова — фактично збірка біографій учасників війни проти України, поданих як моральний приклад для школярів. Так сучасна війна вперше офіційно закріплюється в системі шкільного читання.

10–11 класи

У старшій школі ідеологічна конструкція завершується. До списку включено: «Донбасс — сердце России», «Поэзия русской зимы», «Бранная слава», «За чертой», «Взвод» Захара Прилєпіна. Війна проти України подається як закономірне продовження всієї російської історії.

Цей перелік — не звичайна добірка художньої літератури, а продумана модель державної політики пам'яті з кількома послідовними етапами: формування емоційної прив'язаності до держави → героїзація військової історії → ототожнення Київської Русі виключно з Росією → образ Росії як держави, що історично лише обороняється → інтеграція сучасної війни проти України в загальний історичний канон.

У підсумку держава вибудовує в школярів безперервний історичний наратив, у якому участь у війні — природне продовження багатовікової традиції служіння державі. По суті, це чергове коло повернення радянської ідеологічної моделі в сучасному вимірі.