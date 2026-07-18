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Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності

Командування заявило, що Філімонов нібито допустив порушення вимог низки статей дисциплінарного статуту і статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Сергій Філімонов
Фото: Олександр Ратушняк

Командира 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування заявило, що було службове розслідування з травня цього року, яке стосувалося «протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем Збройних Сил України».

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«Ідеться про результати службового розслідування події, яка сталася 01 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 ошб. Їм було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України “Незаконне позбавлення волі або викрадення людини” та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”», - повідомив Генштаб.

Командування вважає, що Філімонов «допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України».

Крім майора дисциплінарні стягнення наклали і на інших військовослужбовців його військової частини.

Перед цим Філімонов повідомив у своєму телеграм-каналі, що «отримав догану від Сирського».

  • Напередодні з’явилася інформація від командирки медичної служби «Ульф» батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової про те, що з командування СБС телефонували «із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися».
  • «І, як ви розумієте, не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику, грамоту. Для розуміння. Дмитро Козятинський - бойовий медик медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі, який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних Сил він уже не має жодного стосунку», - написала Михайлова.
  • Він додала, що «сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку» і навела свій приклад, коли її керівництво отримало «достатньо уваги», коли Михайлова вийшла у Дніпрі акцію на підтримку НАБУ і САП.
  • Командувач СБС Роберт Бровді потім заявив, що з’ясує, хто і за чиєю вказівкою цікавився Козятинським.
  • Протести в Україні спалахнули після відставки міністра оброни Михайла Федорова, який виступає за те, аби звільнити головкома Олександра Сирського.
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