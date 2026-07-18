Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності

Командира 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування заявило, що було службове розслідування з травня цього року, яке стосувалося «протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем Збройних Сил України».

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«Ідеться про результати службового розслідування події, яка сталася 01 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 ошб. Їм було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України “Незаконне позбавлення волі або викрадення людини” та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”», - повідомив Генштаб.

Командування вважає, що Філімонов «допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України».

Крім майора дисциплінарні стягнення наклали і на інших військовослужбовців його військової частини.

Перед цим Філімонов повідомив у своєму телеграм-каналі, що «отримав догану від Сирського».