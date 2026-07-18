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Станом на 16:00 сьогоднішнього дня російські війська 69 разів атакували позиції Сил оборони. Найбільше зіткнень пройшло на Словʼянському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Сопич, Нововасилівка, Нескучне, Хлібороб, Бачівськ, Іскрисківщина, Кореньок, Безсалівка, Лужки, Яструбщина, Малушине; на Чернігівщині – Хрінівка.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з ворогом, п’ять з яких тривають. Окупанти здійснили 17 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Лиману й Озерного. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районі Новомаркового, дві з яких досі тривають.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік Кучерів Яру.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бік Гіркого.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.