Росія восени 2026 року планує провести масштабну мобілізацію, залучивши понад 500 тисяч осіб. Частину новобранців планують майже одразу відправити на фронт в Україну.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", – заявив Коваленко.
За його словами, для України осінь і зима будуть надзвичайно складними.
Коваленко зазначив, що українським військовим доведеться витримати інтенсивні бої, у яких противник активно застосовуватиме не лише живу силу, а й безпілотники, керовані авіабомби (КАБи) та інші засоби ураження.
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