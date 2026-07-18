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Росія восени готується мобілізувати понад 500 тисяч людей, – ЦПД

Частину новобранців планують майже одразу відправити на фронт.

Росія восени готується мобілізувати понад 500 тисяч людей, – ЦПД
Фото: EPA/UPG

Росія восени 2026 року планує провести масштабну мобілізацію, залучивши понад 500 тисяч осіб. Частину новобранців планують майже одразу відправити на фронт в Україну.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", – заявив Коваленко.

За його словами, для України осінь і зима будуть надзвичайно складними.

Коваленко зазначив, що українським військовим доведеться витримати інтенсивні бої, у яких противник активно застосовуватиме не лише живу силу, а й безпілотники, керовані авіабомби (КАБи) та інші засоби ураження.

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