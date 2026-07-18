Через російський терор на Чернігівщині постраждали шестеро людей, серед них троє дітей

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Чернігівській області. Внаслідок атак постраждали шестеро мирних жителів, серед яких троє дітей.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, ввечері російські війська атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником типу «Герань». Ворожий дрон влучив у житловий будинок, унаслідок чого постраждала ціла родина – батьки та троє дітей.

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11-річний хлопчик проходить амбулаторне лікування. Його брати перебувають у Чернігівській обласній дитячій лікарні: 17-річний юнак перебуває у стабільному стані, а 7-річний хлопчик — у важкому. Будинок родини повністю зруйновано.

Упродовж вечора російські війська також атакували селище Березна ударними безпілотниками. Внаслідок удару загорілася вантажівка, пошкоджено господарську будівлю. По медичну допомогу звернувся 59-річний чоловік.

Зранку безпілотник "Молнія" вдарив по одному із сіл Новгород-Сіверської громади. Через атаку загорілася господарська будівля та був пошкоджений житловий будинок.

У селі Чайкине російські війська завдали удару по будівлі старостату. В іншому населеному пункті після влучання дрона "Гербера" загорівся приватний житловий будинок.

Також під ворожим вогнем опинився Короп, де пошкоджено житловий будинок, легковий автомобіль та лінію електропередач.

У одному із сіл Семенівської громади внаслідок удару FPV-дрона вночі загорілися житловий будинок, господарська будівля та гараж.

Крім того, у Киїнській громаді російський ударний безпілотник спричинив пожежу на площі близько двох гектарів зернових культур. Вогонь оперативно ліквідували.

За словами В'ячеслава Чауса, протягом доби російські війська також завдавали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Чернігівської області.