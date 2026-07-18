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Росія за добу вбила двох цивільних на Харківщині, ще 18 людей поранені

Пд обстрілами опинилися Харків та 29 населених пунктів облаті.

Росія за добу вбила двох цивільних на Харківщині, ще 18 людей поранені
наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та ще 29 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще 18 людей дістали поранення, серед них п'ятеро дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові російські війська завдали ракетного удару та атакували місто ударними безпілотниками. Під вогнем опинилися Основ'янський, Київський, Салтівський та Шевченківський райони. Загинув 40-річний чоловік, ще дев'ятеро людей отримали поранення, серед них хлопчики віком 2 та 7 років.

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В Ізюмі постраждали семеро людей, зокрема 8-річний хлопчик та дівчата 13 і 16 років.

У селі Середівка Вовчанської громади внаслідок російського обстрілу загинув 78-річний чоловік. Ще один 47-річний місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Поблизу села Кирилівка Старосалтівської громади вибухові поранення отримав 47-річний чоловік.

За інформацією ОВА, протягом доби російська армія застосувала по Харківщині дві ракети, сім керованих авіабомб, три безпілотники "Герань-2", шість БпЛА "Молнія", дев'ять FPV-дронів та 33 безпілотники, тип яких встановлюється.

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, кафе, зупинку громадського транспорту, магазини, заклад культури, господарські споруди, ангари, автомобілі, мопед і поштомат у Харківському, Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Берестинському районах.

Також повідомляється, що за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 216 евакуйованих. Від початку його роботи через пункт пройшли вже 46 344 людини.

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