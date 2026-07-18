Окупанти минулої доби понад 850 разів атакували Запорізьку область: один загиблий, двоє поранених

242 артилерійські удари прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Григорівці, Веселянці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Косівцевому.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Біленькому, Марʼївці, Григорівці, Підгірному, Петропавлівці, Новому Полю, Зеленому, Преображенці, Широкому, Новосолошиному, Новопавлівці, Сонячному, Микільському та Свободі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожих обстрілів у ЗАпорізькій області одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення. Упродовж доби окупанти завдали 851 удар по 51 населеному пункту.

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