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Окупанти минулої доби понад 850 разів атакували Запорізьку область: один загиблий, двоє поранених

Під ворожими обстрілами опинився 51 населений пункт області.

Окупанти минулої доби понад 850 разів атакували Запорізьку область: один загиблий, двоє поранених
наслідки атаки РФ
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів у ЗАпорізькій області одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення. Упродовж доби окупанти завдали 851 удар по 51 населеному пункту.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Біленькому, Марʼївці, Григорівці, Підгірному, Петропавлівці, Новому Полю, Зеленому, Преображенці, Широкому, Новосолошиному, Новопавлівці, Сонячному, Микільському та Свободі.

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592 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Степне, Григорівку, Запасне, Тарасівку, Нововасилівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Чарівному.

242 артилерійські удари прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Григорівці, Веселянці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Косівцевому.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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