Окупанти готують списки на евакуацію родин військових Чорноморського флоту РФ у Криму

Окупанти готують списки для евакуації членів сімей військових Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє АрміяInform, посилаючись на інформацію з джерел у військовій вертикалі окупаційної влади Криму.
Начальник Севастопольського територіального гарнізону адмірал Пінчук у телеграмі наказує військовим частинам і військовим організаціям, що дислокуються в Севастопольському територіальному гарнізоні, до 10 липня 2026 року передати списки членів всіх сімей і цивільних для евакуації. Адмірал Пінчук також є діючим командиром Чорноморського флоту РФ.
Це перший отриманий документ про подібні заходи.
Телеграма про евакуацію з Криму має підвищений статус терміновості, тобто передається на виконання в пріоритетному порядку до інших телеграм.
Ймовірно, відсутність палива на півострові, регулярне знищення ППО і військової логістики змушують окупантів залишати Крим.
- СБС лише за першу декаду липня (з 1 по 10 липня) уразили вже 60 енергетичних вузлів ворога: 51 об'єкт на півдні та в окупованому Криму.