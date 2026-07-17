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Окупанти готують списки на евакуацію родин військових Чорноморського флоту РФ у Криму

Ймовірно, до такого кроку привів логістичний локдаун на півострові.

Окупанти готують списки на евакуацію родин військових Чорноморського флоту РФ у Криму
Порожні пляжі Феодосії, Крим, початок липня 2026 року
Фото: ua.krymr.com

Окупанти готують списки для евакуації членів сімей військових Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє АрміяInform, посилаючись на інформацію з джерел у військовій вертикалі окупаційної влади Криму.

Начальник Севастопольського територіального гарнізону адмірал Пінчук у телеграмі наказує військовим частинам і військовим організаціям, що дислокуються в Севастопольському територіальному гарнізоні, до 10 липня 2026 року передати списки членів всіх сімей і цивільних для евакуації. Адмірал Пінчук також є діючим командиром Чорноморського флоту РФ. 

Це перший отриманий документ про подібні заходи.

Телеграма про евакуацію з Криму має підвищений статус терміновості, тобто передається на виконання в пріоритетному порядку до інших телеграм.

Ймовірно, відсутність палива на півострові, регулярне знищення ППО і військової логістики змушують окупантів залишати Крим.

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