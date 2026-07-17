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Ексрадник Федорова заявив, що Зеленський пропонував йому повернутися в Міноборони

«Не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла», - заявив Безкрестнов.

Ексрадник Федорова заявив, що Зеленський пропонував йому повернутися в Міноборони
Сергій Бескрестнов
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський пропонував колишньому радникові ексміністра оборони Михайла Федорова Сергію Безкрестнову повернутися в Міноборони.

Про це «Флеш» повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

«Президент запропонував мені повернутися до нового складу Міністерства оборони, але я відмовився. Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла», - розповів Безкрестнов.

Він додав, що із Зеленським на зустрічі вони говорили про «технологічні виклики у війні». Попри відданість Федорову «Флеш» повідомив, що «війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог». 

«Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні на посаді Радника Президента з питань розвитку оборонних технологій. Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ», - додав «Флеш».

  • Після зустрічі з Безкрестновим Зеленський підписав указ про призначення його своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
  • Безкрестнов був радником ексміністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів оборони із січня цього року. 
  • Спеціалізація "Флеша" - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка.
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