Ексрадник Федорова заявив, що Зеленський пропонував йому повернутися в Міноборони

Володимир Зеленський пропонував колишньому радникові ексміністра оборони Михайла Федорова Сергію Безкрестнову повернутися в Міноборони.

Про це «Флеш» повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

«Президент запропонував мені повернутися до нового складу Міністерства оборони, але я відмовився. Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла», - розповів Безкрестнов.

Він додав, що із Зеленським на зустрічі вони говорили про «технологічні виклики у війні». Попри відданість Федорову «Флеш» повідомив, що «війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог».

«Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні на посаді Радника Президента з питань розвитку оборонних технологій. Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ», - додав «Флеш».