Росіяни вдарили по автобусу агрофірми на Дніпропетровщині, є жертви та поранені

48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків.

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У Марганці Дніпропетровської області російський FPV-дрон атакував автобус агрофірми. Одна людина загинула, восьмеро дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому", – зазначається у повідомленні.

Через російський терор 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.