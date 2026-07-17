Росіяни вдарили по автобусу агрофірми на Дніпропетровщині, є жертви та поранені

У Марганці Дніпропетровської області російський FPV-дрон атакував автобус агрофірми. Одна людина загинула, восьмеро дістали поранень.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому", – зазначається у повідомленні.
Через російський терор 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.
- Упродовж дня ворог майже 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Десятеро людей поранені.