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Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень

Після закінчення доведеться підтверджувати стан здоров’я.

Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
водійське посвідчення
Фото: rbc.ua

Кабінет Міністрів змінив правила видачі посвідчень водія.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У МВС пояснили, що головна мета нововведень — поступове приведення українських норм у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху. 

Відтепер водійські права видаватимуть на різні строки залежно від категорії транспорту:

  • на 15 років — для водіїв мотоциклів та легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);
  • на 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

«Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами... Особлива увага – водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов’язковим проходженням медичного огляду», - заявив очільник МВС Ігор Клименко.

Раніше видані постійні посвідчення водія залишаються дійсними до вказаної в них дати. Крім того, під час планового обміну документів кожні 5 або 15 років повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не буде передбачено законодавством. 

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