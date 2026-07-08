​Трамп: США можуть дати дозвіл для України виробляти ракети до Patriot

Україна, можливо, отримає право виробляти ракети до систем ППО Patriot.

Про це на пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі сказав лідер США Дональд Трамп.

«Одна з речей, про які, я думаю, ми будемо говорити сьогодні ... те, що ми надамо їм право виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно. Але ви швидко розберетеся з цими складнощами», - сказав Трамп.

Він додав, що компанія-виробник має великий портфель замовлень і тому доведеться довго чекати на її продукцію.

«Одна з речей, про які ми будемо говорити, це те, що ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво Patriot... Таким чином ви не зможете скаржитися, що ми даємо їх недостатньо. Я кажу: виробляйте їх самі...Ми ще не інформували компанію про це, але все буде гаразд, знаєте, вони будуть у захваті. Але, знаєте, вони зможуть це зробити. Ви зможете з цим розібратися. Більшість країн не змогли б цього зробити», - додав президент США.