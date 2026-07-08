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​Трамп: США можуть дати дозвіл для України виробляти ракети до Patriot

Також мають відбутися перемовини з компанією-виробником.

​Трамп: США можуть дати дозвіл для України виробляти ракети до Patriot
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Україна, можливо, отримає право виробляти ракети до систем ППО Patriot.

Про це на пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі сказав лідер США Дональд Трамп.

«Одна з речей, про які, я думаю, ми будемо говорити сьогодні ... те, що ми надамо їм право виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно. Але ви швидко розберетеся з цими складнощами», - сказав Трамп.

Він додав, що компанія-виробник має великий портфель замовлень і тому доведеться довго чекати на її продукцію.

«Одна з речей, про які ми будемо говорити, це те, що ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво Patriot... Таким чином ви не зможете скаржитися, що ми даємо їх недостатньо. Я кажу: виробляйте їх самі...Ми ще не інформували компанію про це, але все буде гаразд, знаєте, вони будуть у захваті. Але, знаєте, вони зможуть це зробити. Ви зможете з цим розібратися. Більшість країн не змогли б цього зробити», - додав президент США.

  • У червні Володимир Зеленський заявив, що раніше США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Але зараз ситуація змінилася.
  • За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.
  • Президент наголосив, що Європа має всі необхідні технічні можливості для старту виробництва ракет до Patriot. Українська сторона вже налагодила контакти з директоратом усіх профільних європейських та американських компаній, які задіяні у процесі. Наразі всі учасники проєкту згодні на запуск, і для початку робіт Україні бракує лише особистого схвалення від Дональда Трампа
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