Судитимуть двох адвокатів, яких підозрюють у вимаганні хабарів у клієнтів, зокрема у справі ухилянтів

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 8 років та до 5 років позбавлення волі

Працівники ДБР завершили досудові розслідування щодо двох адвокатів, які в різних регіонах України вимагали гроші у своїх клієнтів, обіцяючи “вирішити питання” із судом або прокуратурою. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Як йдеться у пресрелізі, на Івано-Франківщині адвокат, який захищав обвинуваченого у справі про незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон, переконував клієнта, що має вплив на працівників прокуратури та може забезпечити укладення угоди про визнання винуватості, яка дозволить отримати м'якше покарання.

За свої “послуги” він вимагав 18 тисяч євро. Насправді передавати будь-які кошти працівникам прокуратури не збирався, а використовував цю легенду, щоб заволодіти грошима клієнта. Після передачі коштів в автомобілі потерпілого працівники.

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ДБР затримали адвоката. Під час обшуків вилучено гроші, мобільний телефон та документи, що підтверджують його правовідносини з клієнтом.

Адвоката судитимуть за закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі шляхом підбурювання та шахрайство, вчинене повторно у великих розмірах (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України).

В Одеській області до суду також скеровано справу адвоката, призначеного державою для надання безоплатної правової допомоги. Попри те, що його робота вже оплачувалася державою, він вимагав від підзахисного 3 тис. доларів США, обіцяючи через нібито свої зв'язки із суддею домогтися умовного покарання. Окрім цього, адвокат вимагав окрему оплату і за сам захист.

Працівники ДБР затримали його після отримання частини обумовленої суми. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Його судитимуть за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 8 років та до 5 років позбавлення волі відповідно.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснювали Івано-Франківська та Одеська обласні прокуратури.