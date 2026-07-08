У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Судитимуть двох адвокатів, яких підозрюють у вимаганні хабарів у клієнтів, зокрема у справі ухилянтів

Адвокатів викрили в Івано-Франківській та Одеській областях.

Судитимуть двох адвокатів, яких підозрюють у вимаганні хабарів у клієнтів, зокрема у справі ухилянтів
Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 8 років та до 5 років позбавлення волі

Працівники ДБР завершили досудові розслідування щодо двох адвокатів, які в різних регіонах України вимагали гроші у своїх клієнтів, обіцяючи “вирішити питання” із судом або прокуратурою. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Як йдеться у пресрелізі, на Івано-Франківщині адвокат, який захищав обвинуваченого у справі про незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон, переконував клієнта, що має вплив на працівників прокуратури та може забезпечити укладення угоди про визнання винуватості, яка дозволить отримати м'якше покарання.

За свої “послуги” він вимагав 18 тисяч євро. Насправді передавати будь-які кошти працівникам прокуратури не збирався, а використовував цю легенду, щоб заволодіти грошима клієнта. Після передачі коштів в автомобілі потерпілого працівники.

Реклама

ДБР затримали адвоката. Під час обшуків вилучено гроші, мобільний телефон та документи, що підтверджують його правовідносини з клієнтом.

Адвоката судитимуть за закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі шляхом підбурювання та шахрайство, вчинене повторно у великих розмірах (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України).

В Одеській області до суду також скеровано справу адвоката, призначеного державою для надання безоплатної правової допомоги. Попри те, що його робота вже оплачувалася державою, він вимагав від підзахисного 3 тис. доларів США, обіцяючи через нібито свої зв'язки із суддею домогтися умовного покарання. Окрім цього, адвокат вимагав окрему оплату і за сам захист.

Працівники ДБР затримали його після отримання частини обумовленої суми. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Його судитимуть за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 8 років та до 5 років позбавлення волі відповідно.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснювали Івано-Франківська та Одеська обласні прокуратури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies