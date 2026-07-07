До виробника дронів Vyriy Industries та його СЕО прийшли з обшуками

Виробник заявив, що перед обшуками проти нього розгорнули інформаційну кампанію.

Держбюро розслідувань 7 липня провело слідчі дії у виробника дронів Vyriy Industries. У заяві на сайті компанії повідомили, що співпрацюють зі слідством. І додали, що напередодні проти виробника і його СЕО Олексія Бабенка розгорнули скоординовану інформаційну кампанію, що полягала в численних публікаціях на анонімних каналах у Telegram.

Вони містили «маніпулятивні та непідтверджені звинувачення на адресу компанії та її керівника». Виробник дронів не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії і слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries.

«Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу», – йдеться у заяві.

Виробник працює в штатному режимі і продовжує виконання виробничих і контрактних зобов'язань.

УП і «Бабель», співвласником якого є Олексій Бабенко, повідомили, що йдеться про можливе штучне завищення цін на безпілотники, які торік постачали за державними контрактами.

Обшуки пройшли також у брата і матері Олексія Бабенка. Редакція «Бабеля» повідомила, що кампанія з дискредитації видання і інвестора в телеграмі та фейсбук-пабліках почалася після публікації розслідування про небойові смерті в штурмовому полку «Скеля». Спершу журналісти встановили 25 смертей новобранців, а сьогодні оприлюднили інформацію про те, що кількість втрат за півроку, що не пов'язані з бойовими діями, вища.