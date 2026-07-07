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У Дніпрі до 15 років ув'язнення засудили жителя Дніпра за коригування російських ударів і підпали залізниці

Раніше ув’язнили і його дружину, яка теж працювала на РФ.

У Дніпрі до 15 років ув'язнення засудили жителя Дніпра за коригування російських ударів і підпали залізниці
фото ілюстративне
Фото: rus.lsm.lv

Житель Дніпра, якого Служба безпеки викрила у вересні 2024 року на коригуванні обстрілів Дніпропетровщини, проведе 15 років за ґратами з конфіскацією майна. 

Як повідомила СБУ, суд визнав чоловіка винним у державній зраді й диверсії в умовах воєнного стану.

Російська спецслужба завербувала дніпрянина, коли той шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. Згодом він залучив до незаконної діяльності свою дружину. Подружжя відстежувало позиції зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій ЗСУ. Жінка фотографувала й фільмувала військові об'єкти та позначала їхні координати на гугл-картах, а чоловік передавав ці дані куратору в Росію для підготовки повітряних ударів.

Крім того, засуджений підпалив релейну шафу на залізничному вузлі і зняв це на телефон для звіту перед російськими кураторами. Він планував продовжити серію підпалів на стратегічних об'єктах Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту. Під час обшуків у помешканні зрадника правоохоронці вилучили засоби підпалу, телефони та комп'ютери з доказами роботи на ФСБ.

Дружину дніпрянина засудили раніше — торік у березні вона отримала 5 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ.

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