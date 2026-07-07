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Росіяни вдарили по Сумщині. Є поранені, пошкоджені будинки

Усі масштаби наслідків атаки зʼясовуються.

Росіяни вдарили по Сумщині. Є поранені, пошкоджені будинки
Фото: unn.ua

Ворожа армія завдала удару двома дронами, попередньо некерованими, по Миколаївській селищній громаді на Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За медичною допомогою звернулися дві цивільні жінки. Їм надали необхідну допомогу на місці, без госпіталізації.

Є пошкодження у житловому секторі – щонайменше чотири будинки.

Усі масштаби наслідків атаки зʼясовуються.

“Загроза ворожих атак зберігається. Не ігноруйте сигнали тривоги, перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів”, – закликали в ОВА.

  • Внаслідок ударів ворога по Сумщині за минулу добу троє людей загинули. Російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
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