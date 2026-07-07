​Сирський провів нараду з питань підвищення якості підготовки військових

Сьогодні ЗСУ мають перевагу над противником у рівні підготовки, але ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки військовослужбовців і підрозділів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський наголосив, що Сили оборони підтримують стабільно високі показники знищення особового складу російських окупантів і їхньої техніки, руйнують ворожу логістику та завдають результативних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури, насамперед паливно-енергетичного на території РФ.

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"Це свідчить, що ми діємо правильно. Водночас говорити про якісний перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал. Він нарощує чисельність своїх військ, продовжує масовані удари по території України, збільшує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту. Ми враховуємо ці загрози, працюємо над зміцненням стійкості оборони та повинні діяти на випередження", - зазначив головнокомандувач.

Під час наради він підкреслив, що підготовка військовослужбовців залишається одним із безумовних пріоритетів після виконання бойових завдань. Саме від її якості безпосередньо залежать життя захисників, стійкість підрозділів та ефективність оборони.

Сирський зазначив, що сьогодні ЗСУ мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою, планує збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів.

Окрему увагу Сирський приділив подальшому вдосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Він наголосив, що методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування.

"Продовжуємо нарощувати підготовку молодших командирів і сержантів. Важливою складовою розвитку професійного сержантського корпусу залишається підтримка наших союзників. Підготовка головних сержантів і командирів відділень нині здійснюється на території шести держав — членів НАТО", - додав Сирський.

Він також розповів, що командування продовжує отримувати та аналізувати зворотний зв'язок із бойових військових частин щодо якості підготовки у навчальних центрах. Також триває відбір вступників до коледжів сержантського складу з числа цивільної молоді та військовослужбовців.

Головком поставив завдання щодо формування резерву молодших командирів для ЗСУ.