Уроки американської незалежності за 250 років і місце України в ній

4 липня 1776 року 13 британських колоній уздовж атлантичного узбережжя Північної Америки проголосили незалежну державу Сполучені Штати . Однак саме підписання Декларації незалежності було лише початком значно довшого і складнішого шляху, що тривав десятиліттями і вимагав від американських лідерів гнучкості, дипломатичної винахідливості й особистої скромності в користуванні владою. Саме здатність діяти рішуче, готовність до компромісу заради спільної мети та свідома відмова від узурпації влади становлять найважливіші уроки американського досвіду для сучасних суспільств.

Фото: Телеграм / Володимир Зеленський

Незалежність: це лише початок, а не кульмінація боротьби

Перш ніж постала сама ідея відокремлення колоній від Великобританії, минуло понад десятиліття наростання протиріч. Колонії звикли до фактичної автономії від Лондона – торговці обходили обмеження метрополії, землевласники освоювали західні території, а місцеві асамблеї самостійно вирішували внутрішні питання. Перелом стався після Семирічної війни 1756–1763 років, яку в американській історіографії називають війною з французами та індіанцями: перемога виснажила британську казну, і Парламент відповів новими податками, обмеженнями торгівлі та забороною колоністам переселятися за Аппалачі. Колоніальна еліта, яка звикла до режиму «вигідного недотримання правил», сприйняла ці кроки як зраду попереднього статус-кво.

Фото: Britannica 13 американських колоній

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Навіть після того, як збройний конфлікт почався – перші постріли під Лексінгтоном і Конкордом пролунали 19 квітня 1775 року – до проголошення незалежності пройшов ще цілий рік. Другий континентальний конгрес спершу намагався домовитися з короною мирним шляхом, і лише після остаточного провалу перемовин 13 колоній наважилися на рішучий розрив.

Фото: The Collector Другий континентальний конгрес

Сама ж Декларація незалежності 4 липня 1776 року стала де-факто документом наміру. Між підписанням і остаточною перемогою у Війні за незалежність минуло ще сім років виснажливої боротьби. Армія Джорджа Вашингтона рідко перевищувала 20 тисяч бійців, тоді як регулярна британська армія, попри меншу загальну чисельність, близько 42 тис, переважала вишколом і дисципліною. Перемога стала можливою завдяки наполегливості, готовності переглядати тактику та здатності утримувати коаліцію впродовж років, коли остаточний результат залишався невизначеним.

Фото: Voice of OC Підписання Декларації незалежності

Завершення воєнних дій не розв'язало питання щодо державного устрою. Слабкий центральний уряд за статтями Конфедерації не міг ні збирати податки, ні утримувати армію, а штати конфліктували між собою настільки, що існування нової країни опинилося під загрозою. Лише у 1787 році, після гострих суперечок між великими й малими штатами (вирішених через «Коннектикутський компроміс»), було ухвалено Конституцію – документ, який і сьогодні, два з половиною століття по тому, залишається чинним фундаментом американської державності. Тобто шлях від декларації намірів до стабільної інституційної системи зайняв понад одинадцять років.

Фото: James Madison Memorial Fellowship Foundation Ратифікація Конституції США

Джордж Вашингтон: відмова від трону як акт державотворення

Одне з найважливіших, проте часто недооцінених рішень в історії американської незалежності – особиста позиція Джорджа Вашингтона щодо влади. Призначений Другим континентальним конгресом у травні 1775 року головнокомандувачем революційної армії, плантатор з Вірджинії здобув серед сучасників репутацію «американського Цинциннату» – на честь римського державного діяча, який, отримавши диктаторські повноваження для захисту республіки, добровільно відмовився від них після виконання завдання.

Фото: Britannica Джордж Вашингтон

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Ця паралель виявилася пророчою. Наприкінці війни, коли армія була практично некерованою через невиплачену плату, а частина офіцерів розглядала можливість військового тиску на Конгрес або навіть встановлення військового правління на чолі з Вашингтоном, генерал особисто з'явився на зборі офіцерів і переконав їх відмовитися від цього шляху.

Невдовзі після цього, у грудні 1783 року, Вашингтон добровільно склав із себе повноваження головнокомандувача перед Конгресом у Аннаполісі, що сучасники вважають одним з найважливіших у формуванні американської політичної культури. Король Великої Британії Георг III, за свідченнями того часу, назвав даний вчинок ознакою того, що Вашингтон стане «найбільшою людиною свого віку», якщо справді відмовиться від влади, маючи змогу її утримати.

Фото: картина Джона Трамбулла Джордж Вашингтон йде у відставку

Цей же принцип Вашингтон підтвердив двічі, спочатку погодившись стати першим президентом США у 1789 році не як монарх, а як виборний і підзвітний інституціям керівник, а потім, у 1796 році, відмовившись від третього президентського терміну, хоча Конституція на той час не встановлювала жодних обмежень щодо кількості термінів. Цим він заклав неписану традицію мирної передачі влади, яка протрималася понад століття до прийняття XXII поправки.

Фото: Historic Columbia Пам'ятник Дж. Вашингтонові

Америка показала, що справжня довговічність нових державних інституцій залежить від готовності їхніх засновників обмежувати власну владу заради системи стримувань і противаг, яку вони самі створюють. Конституція 1787 року, що розділила владу між законодавчою, виконавчою та судовою гілками, спрацювала зокрема тому, що перші носії виконавчої влади погодилися їй підпорядковуватися.

Коли перемоги здобуваються до зіткнень на полі бою

Декларація незалежності виконувала не лише символічну, а насамперед дипломатичну функцію: вона мала повідомити іноземним державам, що утворюється новий суверенний суб'єкт, із яким можна укладати союзи. Без формального проголошення незалежності Франція не могла відкрито підтримати американців, не вступаючи у відкритий конфлікт з Британією як така, що підтримує внутрішній заколот у чужій державі.

Конгрес усвідомлював важливість зовнішньої підтримки настільки, що ще до остаточного розриву з короною створив Комітет із таємного листування для перемовин з іноземними урядами. Головну роль у цих перемовинах відіграв Бенджамін Франклін, відряджений до Парижа. Французький міністр закордонних справ граф де Верженн був готовий послаблювати Британську імперію опосередковано через позики та постачання, але утримувався від відкритого союзу доти, доки колоністи не довели свою боєздатність. Лише після значної перемоги американців у битві під Саратогою 17 жовтня 1777 року Верженн вирішив, що настав момент для відкритого втручання. Франко-американський союзний договір 1778 року перетворив внутрішній конфлікт у Британській імперії на повномасштабну міжнародну війну: до Франції приєдналася Іспанія у 1779 році, а Нідерланди надали офіційне визнання та фінансову підтримку.

Тому американський кейс доводить, що міжнародна підтримка не виникає автоматично з самого факту проголошення незалежності – вона здобувається через демонстрацію спроможності боротися та через наполегливу дипломатичну роботу. Показовим є і те, що до американської справи долучилися добровольці з Європи, вісімнадцятирічний Маркіз де Лафаєт, польський військовий інженер Тадеуш Костюшко, прусський генерал Вільгельм фон Штойбен, чия участь стала додатковим каналом міжнародної легітимації нової держави.

Цінності визначають боротьбу за незалежність

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Декларація 1776 року стверджувала, що «всі люди створені рівними» і наділені невідчужуваними правами на життя, свободу та прагнення до щастя. У 1776 році ці слова були ідеалом, далеким від реальності, а не описом наявного стану справ, адже рабство залишалося легальним і поширеним інститутом, а під час укладання Конституції 1787 року південні штати наполягли на «компромісі трьох п'ятих», за яким раби враховувалися у представництві лише частково. Ця суперечність між проголошеними принципами та інституційною практикою стане згодом однією з головних причин Громадянської війни у США.

Фото: Artnet News Декларація незалежності

Місце України: як принципи 1776 року відлунюють сьогодні між Києвом та Вашингтном

Ідеали природних прав і народного суверенітету, сформульовані у 1776 році, давно вийшли за межі американського досвіду й стали універсальною політичною мовою. Сьогодні цією мовою говорить Україна, не в останню чергу і саме тому Америка впізнала в українській боротьбі власну засадничу історію. Співавтор цього тексту Павло Унгурян уже багато років взаємодіє з американським релігійним та консервативним середовищем і організовує молитовні сніданки в Україні та США. Від перших тижнів великої війни він зблизька бачив, як змінювалося американське ставлення до України. Українсько-американські відносини після початку повномасштабного вторгнення можна умовно поділити на декілька етапів.

Перший етап: миттєва солідарність. Навесні 2022 року близько дев'яносто відсотків американського суспільства підтримували Україну. Причин було три. Агресія Росії була абсолютно неспровокованою й непорівнянною за масштабом — найбільшою в Європі від часів Другої світової.

Загалом, у політичному ДНК Америки закладений глибокий потяг до свободи: обидва слова в англійській мові “freedom” і “liberty”, що позначають свободу, — це спільний код і республіканців, і демократів, від Техасу до гірських штатів, і невипадково ювілейний проєкт Білого дому названо саме Freedom 250. Нарешті, зіграв і календар: це була середина політичного циклу, поза дражливим передвиборчим часом, коли будь-яке питання ризикує стати вододілом внутрішньої політики.

Реакція вимірювалася не тижнями, а годинами. Волонтери летіли на кордони, американські церкви й релігійні організації миттєво акумулювали ресурси й розгортали гуманітарні місії — від Білого дому до найменших громад, від демократів до республіканців. Мережі особистих стосунків, які Унгурян вибудовував майже два десятиліття, спрацювали тоді, коли ще не діяли звичні механізми: посольство було евакуйоване, безпекових гарантій не було.

Серед перших до України приїхали 48-й віцепрезидент США Майк Пенс — на Львівщину, разом із гуманітарною місією Samaritan's Purse Франкліна Ґрема; сенатор від Монтани Стів Дейнз, який дістався столичного регіону церковними логістичними маршрутами щойно відновленими потягами; згодом сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем із колегою по Сенату демократом Річардом Блюменталем.

Фото: надано автором Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем із демократом Річардом Блюменталем

Показово, що спершу поїхали республіканці, приєдналися й демократи, зокрема лідерка більшості Ненсі Пелосі, згодом приїхала перша леді Джилл Байден, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Всі ці візити та коментарі американських політиків після візитів до України, де-факто з позитивної точки зору для України тиснули на Держдеп щодо повноцінної підтримки й повернення посольства, і саме цей тиск конвертувався у практичні голосування — програму ленд-лізу та перший пакет допомоги на 40 млрд доларів.

Навіть те, що ленд-ліз не став великою та помітною стратегією допомоги Україні від США, є другорядним, адже спочатку це був емоційний момент для України та сигнал для Росії з боку Америки, оскільки це було не одноосібним рішенням Адміністрації, а волею народу через голосування обраних представників у Конгрес.

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Фото: надано автором Павло Унгурян з тодішнім сенатором Марко Рубіо, нинішнім Держсекретарем, в Конгресі США у день голосування за ленд-ліз для України. Квітень 2022

Другий етап: турбулентність і тиха дипломатія. Проміжні вибори 2022 року й крихка республіканська більшість всього у декілька голосів відкрили довгий період нерівного ставлення. Буде правдиво стверджувати, що у частині Республіканській партії сформувався кластер, не готовий до беззастережної підтримки; водночас і на ультралівому фланзі близько тридцяти конгресменів-демократів звернулися до президента Байдена з вимогою припинити допомогу й домовитися з Москвою, хоча згодом лист відкликали.

Внутрішня політика почала диктувати темп: відставка спікера Кевіна Маккарті, майже десяток невдалих спроб обрати нового — аж поки восени 2023-го спікером не став на той момент не надто публічний конгресмен із Луїзіани Майк Джонсон, юрист, який до політики захищав релігійні права громад Південної баптистської конвенції.

Саме тоді вирішальну роль відіграла тиха, закрита робота. Від жовтня 2023-го до квітня 2024-го зі спікером Джонсоном відбулося близько восьми зустрічей у різних форматах, зокрема під час Українського тижня у Вашингтоні в лютому 2024-го за участі лідерів українських протестантських конфесій. Перелом настав на тлі трагедії.

У ніч проти 2 березня 2024 року російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі; загинули дванадцятеро людей, серед них — 31-річна Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій. Анна була донькою Миколи Сідака, пастора Одеської Пересипської церкви євангельських християн-баптистів.

Згодом вдалось потрапити на руїни, зафіксувати наслідки й надіслати відзнятий матеріал тим американським політикам, з якими було вже встановлено особистий контакт у Вашингтоні.

Фото: надано автором Сергій Гайдаржи, спікер Палати Представників США Майк Джонсон та Павло Унгурян

Ситуація склалась таким чином, що години розмов зі спікером Джонсоном та його дружиною Келлі, поїздка до США вцілілого члена родини й масований іранський удар по Ізраїлю склалися в один аргумент: ті самі технології, що випробовуються проти України, невдовзі б'ють і по союзниках США.

Джонсон вийшов до преси з посиланням на слова Рейгана про те, що політик має робити не популярне, а правильне, і поставив на голосування одразу три пакети — для України, Ізраїлю й Тайваню. 20 квітня 2024 року Палата представників 311 голосами проти 112 ухвалила Ukraine Security Supplemental Appropriations Act — заблокований майже на вісім місяців пакет обсягом близько 61 млрд доларів. Свою роль відіграли й посольство, і президент Зеленський, і «три Майки» — голови профільних комітетів Майкл Маккол, Майк Тернер і Майк Роджерс, і сенатори Дейнз, Ленкфорд, Вікер, Макконнелл; але спусковим гачком стала емоційно-ціннісна прив'язка, донесена українською релігійною спільнотою.

Третій етап: прагматизм і повернення до цінностей. Друга адміністрація Дональда Трампа почалася із завищених очікувань, зокрема й обіцянки завершити війну за добу, і швидко зіткнулася з реальністю: спроби знайти економічне підґрунтя для примирення з Росією, залучення нестандартних переговірників, прямі розмови з Москвою, тиск на Київ щодо поступок, а потім різкий негатив до Кремля після безрезультатного саміту на Алясці. Це нестабільний етап, але з ясною тенденцією: більшість суспільства й істеблішменту схиляється до підтримки України та жорсткого негативу до Росії. Унгурян наголошує на принциповому: для Кремля це не прагматична, а ідеологічно-релігійна війна на знищення — недарма Всесвітній російський народний собор відкрито назвав її «священною». Отже, суто прагматичними механізмами такий режим не спинити, а Україна лише перша перепона на його шляху.

У цій рамці й слід читати нещодавно ухвалений Палатою представників Ukraine Support Act, за який було віддано 226 голосів проти 195, фактично перший прийнятий законодавчий акт з часу виборів до Конгресу 2024, тобто формально під час другої каденції Трампа на підтримку України. У цьому випадку спрацювали об'єктивні чинники, зокрема, українська стійкість на фронті, яка на п'ятому році війни знову викликає повагу; наростаюче роздратування Росією через її зв'язки з Іраном і поглиблення співпраці з Китаєм; і брак результатів обраної моделі дипломатії, символом чого стала зустріч в Анкориджі.

Водночас й американський контекст розширили суб'єктивні чинники, зокрема поступовий поворот частини MAGA-виборців у бік України, адже пройшов час майже півтора роки, коли окремий трек із питання релігійної свободи (перша поправка до Конституції), поштовхом до якого став російський удар по баптистській церкві. Дві річниці цього року, 250 років американської незалежності й 35 років української нагадують, що, як сказано у Декларації про незалежність США, цінності, такі як життя, свобода, прагнення до свободи, нагадують, що історія про свободу вона загалом одна.

God bless America.

God bless Ukraine.