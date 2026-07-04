Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови привітав свого американського колегу Дональда Трампа з Днем незалежності США.
Зеленський висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку України — від постачання озброєння, зокрема комплексів Javelin і Patriot, до політичної допомоги.
Президент України зазначив, що під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та дипломатичному напрямку. За словами Зеленського, існує реальна перспектива завершення війни, а рішучість США матиме вирішальне значення.
Зеленський також повідомив, що вони з Трампом домовилися продовжити особисте спілкування під час саміту НАТО в Анкарі наступного тижня.