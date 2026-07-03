ВАКС призначив Тищенку заставу в 10 млн гривень (оновлено)

Парламентаря, який позиціонував себе як борця з кол-центрами, підозрюють у вимаганні хабаря за неперешкоджання їх діяльності.

Вищий антикорсуд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень. Спеціалізована антикорпрокуратура просила взяти Миколу Тищенка під варту з альтернативою застави в 6000 прожиткових мінімумів – понад 19 млн гривень. Ця сума не є непомірною для підозрюваного, сказав представник прокуратури на засіданні з обрання запобіжного заходу 3 липня.

У разі внесення застави на Тищенка просили покласти додаткові обов'язки. Суд призначив обов'язок повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не виїжджати з Києва, здати документи для виїзду за кордон, прибувати до слідчих та суду на вимогу, носити електронний засіб контролю і утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати Тищенка вважають, що докази, зібрані проти нього, є недостатніми і зібраними в незаконний спосіб.

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Підозрюваний під час виступу сказав, що кол-центри – це біль українського народу. Він звинуватив НАБУ в легалізації цих кол-центрів і сказав, що жодних хабарів від організації «Хімпром» не отримував і не просив. Він вважає, що громадянин під прізвищем Левченко, який збирав про нього дані, міг звернутися до його фонду по допомогу з власної ініціативи. Тищенко під час промови згадав про великі благодійні фонди і «супутники, які згоряють в стратосфері».

Він стверджує, що не має стосунку до записів, на які посилається обвинувачення. Він заявив також, що вони змонтовані. Тищенко додав, що завжди працював легально, як і його колишня дружина. Нардеп відкинув звинувачення в тому, що отримав частину доходу нелегально, і додав, що його декларації неодноразово перевіряло НАЗК.

НАБУ, на думку Тищенка, «захоплює владу».

Депутат у перерві показав журналістам, що приніс з собою сумку з особистими речами для СІЗО і салом.

Про готовність взяти Тищенка на поруки заявили народні депутати Євген Яковенко, Олег Воронько, Георгій Мазурашу і Олександр Сутко.

Олег Воронько заявив, що «за час нашої спільної законотворчої та державної діяльності» він знає Тищенка як чесну і дисципліновану людину, яка поважає інститути влади і закон. Він готовий гарантувати, що Тищенко від слідства не переховуватиметься.

Мазурашу сказав, що за період особистого знайомства «не мав приводів сумніватися в порядності» Тищенка.

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Заступник громадської організації ветерані АТО «Повітряний патруль» попросив віддати Тищенка на поруки йому і сказав, що він людяна людина і реагував на прохання допомогти ветеранській спільноті.

Друга підозра Миколі Тищенку

29 червня Микола Тищенко отримав підозру в спробі вимагання неправомірної вигоди. За даними слідства, він в серпні 2023 року нібито просив у пов'язаної з кол-центрами людини понад 1 млн гривень. За це він обіцяв не втручатися в діяльність кол-центру і не перешкоджати діяльності інших.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі грошей не відбулося.

Дії Тищенка кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває.

Тищенко позиціонував себе як борця з нелегальними кол-центрами, які виманюють кошти в громадян. У серпні він заявив про викриття такої організації, яка передавала дані про роботу ППО.

Це вже друга підозра для депутата. Також він є підозрюваним у справі про незаконне позбавлення волі людини.

Микола Тищенко обрався до Верховної Ради від «Слуги народу». Його виключили з фракції після поїздки до Таїланду, яку він представив як роботу з виборцями. Взимку Тищенко увійшов до складу групи «Відновлення України».