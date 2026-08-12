Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку

Угруповання військ «Південь» прокоментувало відеозвернення військових 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які заявили про брак їжі і медикаментів на позиції, яку вони обороняють уже чотири місяці. У дописі Сил оборони Півдня сказали, що «ситуація перебуває на безпосередньому контролі командування».

Особовий склад підрозділу демонструє героїзм і стійкість, утримуючи рубежі під безперервним вогнем ворога. Командування стверджує, що розуміє, якою ціною їм це дається, але висвітлені в зверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки і не відтворюють повного контексту.

«Протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кг продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни», – заявили в угрупованні військ.

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Там додали, що головним пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я військовослужбовців.

«Ротацію буде проведено одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, аби не наражати особовий склад на критичний ризик під час перегрупування», – зазначили в заяві.

Про що йшлося у зверненні?

Допис із закликом допомогти опублікували в соцмережах. У відео заявили, що майже чотири місяці військові взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 3-го батальйону перебувають на позиціях у Запорізькій області і стикаються з критичним браком їжі і води.

На позиції захисники мали перебувати місяць, але ротація затяглася. Деяка їжа, яку їм доставляли, була непридатна.

У бригаді повідомили, що військові придані до іншого підрозділу Сил оборони. Бригада запевнила, що «упродовж місяця підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько дев’яти кілограмів. Однак ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною. Несприятливі погодні умови, постійні дії ворога та робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими».