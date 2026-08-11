Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пришвидшення інфляції. Яким запам’ятається 1630-й день повномасштабної війни.

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Наслідки російського удару по Сумах 11 серпня 2026 року

Уночі 11 серпня росіяни завдали балістичного удару по «Запоріжсталі», через що загинули сім працівників комбінату.

Люди прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, повідомила пресслужба Метінвесту.

Ще 21 співробітник отримав поранення.

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Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали енергетичні підрозділи, інфраструктура, а також основні й допоміжні потужності коксового й доменного виробництв. Через це металургійний комбінат повністю зупинив роботу, а інші виробничі майданчики Запоріжжя наразі працюють на знижених потужностях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 серпня на фронті від початку доби відбулося 185 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Там росіяни штурмували 34 рази.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 серпня – в новині.

Росіяни атакували чотирма керованими авіабомбами цивільну інфраструктуру Сум, повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Поблизу одного з місць влучання загинув цивільний. У момент удару він їхав автомобілем. Крім того, пошкоджені і зруйновані близько 20 приватних житлових будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені щонайменше четверо людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Російські військові близько опівдня завдали удару по території центрального ринку. На момент атаки там перебували люди.

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"Без жодної військової логіки – лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві", – написав Філашкін.

Двоє людей загинуло, ще троє постраждали внаслідок російської атаки на Одещину, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, де були залишки олії. «Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. За попередніми даними, на жаль, загинуло двоє людей. Ще троє людей постраждали. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби», - повідомив Кіпер.

За даними Держстату, у липні інфляція в Україні пришвидшилася до 7,7% у річному вимірі, а за місяць ціни зросли на 0,3%.

Фактичні показники виявилися дещо вищими за прогноз НБУ через зміщення сезонності у пропозиції сирих продуктів та зростання адміністративних тарифів. Водночас базова інфляція залишилася на рівні попереднього місяця і склала 8,1%.

НБУ зазначив, що овочі борщового набору подорожчали через зміщення термінів збору врожаю, позаяк торік надходження городини припало на липень, а цього року — на червень. Водночас ціни на м’ясо, яйця, яблука й інші фрукти знизилися, а зростання вартості помідорів і круп уповільнилося.

Докладніше – в новині.

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