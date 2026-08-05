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Синдром «все на мені»: чому тилова гіперпродуктивність вбиває швидше, ніж виснаження

«Я працюю на двох роботах, у вільний час закриваю збори, паралельно витягую побут родини і постійно почуваюся винним, що роблю занадто мало. Коли у мене стався гіпертонічний криз, перша думка була: «Як недоречно, я ж стільки всього не встиг», – розповідає 35-річний клієнт.

Фото: freepik.com

У 2026 році в тилу сформувався небезпечний культ невтомності. Тисячі людей потрапили в пастку гіперпродуктивності. Ми працюємо до сьомого поту, ігноруємо хронічний біль, недосипання й тривогу, а будь-яку спробу відпочити сприймаємо як злочинну слабкість чи етичну зраду.

Але як психолог я хочу сказати прямо: це не стійкість. Це самознищення під маскою героїзму. Чому ми намагаємося стати супергероями і як зупинитися до того, як тіло зупинить вас примусово?

Анатомія пастки: Звідки береться бажання «пахати за трьох»?

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Гіперпродуктивність під час війни рідко росте зі здорової амбітності. Найчастіше це захисний механізм психіки, побудований на трьох стовпах:

  1. Заміщення тривоги контролем: Коли світ навколо розпадається, а майбутнє туманне, робота 24/7 стає єдиним способом заглушити страх. Поки ти заклопотаний таблицями, дзвінками чи зборами – тобі немає коли думати про жах реальності.

  2. Втеча від внутрішньої провини: «Хлопцям на нулі важче, отже, я не маю права зупинятися». Це викривлена логіка, за якою людина свідомо заганяє себе до фізичного виснаження, щоб хоч якось «відкупитися» від власної безпеки чи відносного комфорту.

  3. Ілюзія власної незамінності: «Якщо я це не зроблю, все розвалиться». Це гіпервідповідальність, яка поступово перетворюється на невроз.

Ціна «невтомності»: Що відбувається з організмом?

Організм не може жити в режимі понаднормової мобілізації роками. Коли ви не даєте собі відпочинку, нервова система змушена випалювати останні ресурси наднирників.

Спочатку зникає глибокий сон, потім з'являється дратівливість та забудькуватість. Далі вмикається соматика: відмовляє шлунок, збивається тиск, починаються панічні атаки або серйозні автоімунні збої. Психіка, яку позбавили права на плановий відпочинок, обирає крайній захід – примусовий аварійний виклик у вигляді хвороби.

Як вийти з пастки супергероя: практичні кроки

  1. Легалізуйте відпочинок як частину боєздатності. Змініть метафору. Ви – не безкінечний двигун, ви – складна техніка. Автомобіль не їде без пального, а зброя потребує чистки. Відпочинок – це не «поблажка собі», а технічне обслуговування вашого ресурсу, щоб ви могли функціонувати далі.

  2. Введіть жорстку лімітацію. Складіть список своїх щоденних справ і викресліть звідти 20% некритичних завдань. Навчіться казати: «Ні, я не можу за це взятися, мій ресурс на сьогодні вичерпано». Всесвіт не розвалиться, якщо ви не відповісте на робочий лист о 22:00.

  3. Відокремте власну цінність від кількості зробленого. Ви маєте право на існування, любов та повагу просто тому, що ви є, а не лише тоді, коли ви здійснили трудовий подвиг.

  4. Практикуйте «контрольоване неробство». Виділяйте хоча б 30 хвилин на день, коли ви не читаєте новини, не слухаєте подкасти, не прибираєте і не плануєте. Просто посидьте, подивіться у вікно, поробіть щось «безкорисне». Це повертає мозку базове відчуття безпеки.

Висновок

Країні потрібні живі, здорові та дієздатні громадяни – і зараз, і після перемоги. Загнати себе до інвалідності чи важкої депресії в тилу – втрата ще однієї одиниці нашої загальної міцності, а не внесок у спільну справу. Зніміть плащ супергероя. Бути просто людиною, яка знає свої межі та вміє вчасно відновлюватися – це і є найвища мудрість сьогодні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Інші дописи блогу:
Олена Бортнікова Олена Бортнікова , психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «ДіЛенД»
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