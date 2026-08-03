Коли у росії закінчаться гроші?

«Гроші — це нерв війни», — казав Марк Туллій Ціцерон. Упродовж останніх років кремль намагався спростувати цю аксіому, переконуючи світ, що російська військова машина має бездонну кишеню. Проте за законами макроекономіки неможливо воювати вічно, спалюючи ресурси цивільного майбутнього. Влітку 2026 року в російському «економічному диві» стався остаточний злам. Гроші у рф не просто закінчуються — вони перетворюються на токсичний ресурс, який замість розвитку викликає ефект доміно та самозруйнування.

Фото: Зовнішня розвідка України

1. Збитки ВПК та банківський ефект доміно

Головний міф російської пропаганди про «непереможну воєнну економіку» остаточно розвіявся. Попри зростання виручки підприємств військово-промислового комплексу (ВПК) на чверть, їхній чистий прибуток упав майже на 42% — до скромних 76,4 млрд рублів при обороті у 4,5 трильйона. Якщо відняти прибутки державних банків, що обслуговують ОПК, з'ясовується: безпосереднє виробництво зброї у росії стало збитковим.

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Жорсткі державні кошториси, інфляція та санкції перевищили фіксовані ціни держзамовлень. За даними росстату, реальні інвестиції у виробництво зброї, боєприпасів та військової електроніки за I квартал 2026 року провалилися на 20–40%.

Фінансовий інфаркт системоутворюючих банків

Збитковість ОПК та цивільних гігантів почала руйнувати банківський сектор:

Промсвязьбанк (опорний банк ВПК): зазнав колосальних збитків через масове невиконання зобов'язань військовими заводами.

ВТБ (банк №2 у РФ): за II квартал 2026 року прибуток упав до критичного мінімуму. Банк змушений за вказівкою кремля видавати мільярдні безповоротні кредити на порятунок маркетплейсу Wildberries, чия логістична інфраструктура опинилася під системними ударами ВСУ.

2. Бюджетне піке та розпродаж золота на тлі світового тренду

За перші пів року 2026 року дефіцит федерального бюджету рф сягнув 5,73 трлн рублів, повністю вичерпавши початковий річний план. За оцінками міжнародного агентства Reuters, підсумкова бюджетна діра за рік перевищить 8 трлн рублів, а лояльний до влади Інститут Гайдара вперше офіційно попередив про входження економіки рф у рецесію вже восени.

Банк росії (цб)— найбільший продавець золота у світі

Щоб латати бюджетні діри, кремль розпродує свої стратегічні резерви, ідучи прямо проти світового ринку:

Аномальний розпродаж: За даними Всесвітньої ради із золота (World Gold Council, WGC), у другому кварталі цб рф став найбільшим продавцем золота серед усіх центральних банків світу, скинувши 22 тонни дорогоцінного металу.

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Проти течії: Поведінка рф розійшлася зі світовою тенденцією: загальні покупки центробанків світу за II квартал зросли на 62% і сягнули рекордних 290 тонн. Скинувши десятки тонн золота у період зниження світових цін, цб рф підтвердив критичну дефіцитність ліквідних коштів для покриття воєнних видатків.

Примусовий борг: Одночасно з продажем золота мінфін рф змушує державні банки скуповувати держборг (ОФЗ) за рахунок спецкредитів від центробанку, що запускає приховану емісію та гіперінфляцію.

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3. Втеча в тінь: липневий рекорд відтоку готівки

Спроби уряду поповнити бюджет податковим терором викликали зворотний ефект — масову тінізацію економіки. За даними центробанку рф, лише за липень 2026 року з банківської системи вилучено рекордні 620 мільярдів рублів готівки, а загалом за пів року — понад 2,5 трильйона.

Динаміка відтоку готівки з банків РФ (2026 рік)

Лютий – Червень 2026: ~1,88 трлн рублів

Липень 2026: ~0,62 трлн рублів (Абсолютний рекорд року)

Всього поза банківським контролем: 2,5 трлн рублів

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Приватний бізнес перестає здавати виручку в банки.

Щоб уникнути податкового тиску, компанії масово переходять на виплату зарплат «у конвертах» та готівкові розрахунки з контрагентами. Неплатежі з боку державних компаній знову вийшли на 1-ше місце серед головних проблем бізнесу.

4. Логістичний колапс, паливний фактор та аграрна криза

Цивільна економіка опинилася під потрійним тиском:

Паливна криза: Нова хвиля ударів по НПЗ (Волгоград, Перм, Уфа та інші регіони) позбавила рф ключових високотехнологічних потужностей. Щоб приховати дефіцит, уряд дозволив додавати в бензин прямогонні фракції, що вже викликало масовий вихід з ладу двигунів автотранспорту по всій країні.

Крах торгівлі та логістики: Атаки на логістичні хаби завдали Wildberries та Ozon збитків на сотні мільярдів рублів, підриваючи сектор інтернет-торгівлі, який формував понад 5,5% ВВП країни.

Спад у сільському господарстві: Випуск агропродукції в червні впав на 3%, а в ключовій галузі птахівництва — на 6%. Виробники курятини та цукру заявляють про нульову рентабельність та неспроможність покривати витрати при збіднілому попиті населення.

5. Коли закінчаться гроші — і коли закінчиться війна?

Економічний крах рф відбувається у формі поступової системної деградації.

Стан економіки та головні фактори:

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2024–2025 рр.

Накопичення військового боргу, штучний перегрів ОПК, високі ціни на нафту.

Літо 2026 р.

Збитковість ВПК, рекордні продажі золота цб рф (22 т), дефіцит ліквідності у ВТБ, рекордна втеча бізнесу в тінь (620 млрд руб/міс).

Осінь 2026 – Зима 2027 рр.

Масові банкрутства цивільного бізнесу, рецесія, неможливість фінансування ОПК, каскадні дефолти.

Головні симптоми вичерпання:

Кредитний тупик: Цивільний бізнес не здатен вижити під кредити в 28–30% річних. Банківський сектор очікує хвилю дефолтів корпоративних клієнтів.

Вичерпання податкового резерву: Подальше підвищення податків лише прискорить вихід підприємств у тінь.

Висока ціна війни: Понад 50% видатків на військовослужбовців становлять виплати родинам за загибель та поранення (16–18 млн рублів). Зростання втрат робить нові хвилі мобілізації економічно неможливими.

Висновок для України

Критична межа ефективності, на мою думку, військової економіки рф настане на зламі 2026–2027 років.

Розпродаж ліквідних резервів (у тому числі 22 тонн золота лише за один квартал) яскраво свідчить про те, що у кремля не залишилося джерел для підтримки балансу. Коли восени уряд рф зіткнеться з версткою бюджету на наступний рік, виявиться: ресурсів для фінансування наступальних дій більше немає. З того моменту війна перестане бути для кремля питанням імперських амбіцій і стане питанням виживання самого режиму. Гроші не просто закінчуються — вони втрачають здатність купувати продовження війни.