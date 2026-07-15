Розвідка: Москва компенсує падіння прибутків тотальним фіскальним тиском

Федеральний бюджет Росії за підсумками першого кварталу 2026 року отримав 13,04 млрд доларів від податку на прибуток підприємств, що на 29,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас сукупний прибуток російських компаній скоротився на 20% і становив 109,74 млрд доларів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, збільшення надходжень до федерального бюджету пояснюється не зростанням прибутковості бізнесу, а посиленням податкового навантаження та жорсткішим адмініструванням.

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У розвідці зазначають, що після запровадження нових правил оподаткування на початку 2025 року надходження від податку на прибуток поступово зростали, досягнувши піку в третьому кварталі 2025 року – 14,35 млрд доларів. Подальше зниження й стабілізація показників на початку 2026 року свідчать про вичерпання ефекту податкової реформи на тлі погіршення фінансового стану російських підприємств.

Із 1 січня 2025 року в РФ підвищили ставку податку на прибуток із 20% до 25%. Частку надходжень до федерального бюджету збільшили з 3% до 8%, тоді як відрахування до регіональних бюджетів залишили на рівні 17%.

За інформацією СЗР, унаслідок цього надходження до бюджетів російських регіонів від податку на прибуток у першому кварталі 2026 року скоротилися на 12% і становили 18,26 млрд доларів.

Крім того, Кремль суттєво посилив податковий контроль. У першому кварталі 2026 року Федеральна податкова служба РФ провела 42 виїзні перевірки найбільших платників податків, тоді як за аналогічний період 2025 року таких перевірок було лише 13.

За результатами цих перевірок сума додатково нарахованих податкових зобов'язань зросла з 15,65 млн доларів до 122,62 млн доларів, що на 683% більше, ніж торік.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що така тенденція свідчить про посилення фіскального тиску на російський бізнес та централізацію бюджетних ресурсів в умовах війни.