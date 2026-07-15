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Великобританія планує запровадити "комендантську годину" на соцмережі для неповнолітніх, - ЗМІ

Доступ до додатків буде заблоковано від опівночі до 6-ї ранку.

Великобританія планує запровадити "комендантську годину" на соцмережі для неповнолітніх, - ЗМІ
Фото: defense.gov

Уряд Великобританії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16- та 17-річних.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином уряд додав нові обмеження для підлітків до свого плану запровадити загальну заборону на користування соцмережами для осіб віком до 16 років.

Користувачам, на яких поширюватимуться ці обмеження, буде заблоковано доступ до додатків з опівночі до 6-ї ранку, якщо вони не змінять налаштування за замовчуванням.

"Ці заходи відіграватимуть вирішальну роль у тому, щоб допомогти молоді висипатися, зосередитися на навчанні в школі та університеті, а також проводити більше якісного часу з родиною та друзями", – наголосила міністерка з питань технологій Ліз Кендалл.

13 липня Європейська комісія представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

  • Раніше, в квітні Єврокомісія презентувала мобільний застосунок, який виконуватиме функцію перевірки віку користувача для доступу до соцмереж та інших платформ.
  • Австралія стала першою країною світу, де соцмережі на законодавчому рівні були заборонені для дітей до 16 років. У Євросоюзі подібну практику розглядають також Іспанія, Франція, Австрія, Данія та Польща. 
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