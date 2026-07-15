Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
ГоловнаСвіт

Трамп знову погрожує бити по мостах та електростанціях в Ірані

Президент США вимагає, аби до наступного тижня Тегеран повернувся до перемовин.

Трамп знову погрожує бити по мостах та електростанціях в Ірані
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня завдати удару по мостах та електростанціях Ірану, якщо країна не повернеться до переговорів.

Про це пише BBC.

Його заява в інтерв'ю Fox News прозвучала на тлі четвертого дня обміну вогнем між двома країнами.

Реклама

Раніше Трамп скасував погрозу запровадити 20% мита на всі вантажні перевезення Ормузькою протокою, але відновив блокування іранських портів.

“Наступного тижня їм стане справді погано. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів і не почнуть перемовини”, – сказав президент.

Трамп додав, що американські переговірники у вівторок увечері повідомили своїм іранським колегам, що їм “краще укласти угоду, інакше у вас нічого не залишиться”.

Ще у квітні Трамп погрожував бомбардувати цивільну інфраструктуру в Ірані, включно з мостами та електростанціями.

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк тоді заявив, що згідно з міжнародним правом, навмисний напад на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

Женевські конвенції 1949 року про гуманітарну поведінку під час війни забороняють напади на об'єкти, які вважаються життєво важливими для цивільного населення.

  • Раніше стало відомо, що Іран розглядає можливість використання єменських хуситів для блокування Баб-ель-Мандебської протоки, яка є одним із ключових маршрутів світової торгівлі і веде до Червоного моря та Суецького каналу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies