Трамп знову погрожує бити по мостах та електростанціях в Ірані

Президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня завдати удару по мостах та електростанціях Ірану, якщо країна не повернеться до переговорів.
Про це пише BBC.
Його заява в інтерв'ю Fox News прозвучала на тлі четвертого дня обміну вогнем між двома країнами.
Раніше Трамп скасував погрозу запровадити 20% мита на всі вантажні перевезення Ормузькою протокою, але відновив блокування іранських портів.
“Наступного тижня їм стане справді погано. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів і не почнуть перемовини”, – сказав президент.
Трамп додав, що американські переговірники у вівторок увечері повідомили своїм іранським колегам, що їм “краще укласти угоду, інакше у вас нічого не залишиться”.
Ще у квітні Трамп погрожував бомбардувати цивільну інфраструктуру в Ірані, включно з мостами та електростанціями.
Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк тоді заявив, що згідно з міжнародним правом, навмисний напад на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.
Женевські конвенції 1949 року про гуманітарну поведінку під час війни забороняють напади на об'єкти, які вважаються життєво важливими для цивільного населення.
- Раніше стало відомо, що Іран розглядає можливість використання єменських хуситів для блокування Баб-ель-Мандебської протоки, яка є одним із ключових маршрутів світової торгівлі і веде до Червоного моря та Суецького каналу.