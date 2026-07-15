Трамп знову погрожує бити по мостах та електростанціях в Ірані

Президент США вимагає, аби до наступного тижня Тегеран повернувся до перемовин.

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Президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня завдати удару по мостах та електростанціях Ірану, якщо країна не повернеться до переговорів.

Про це пише BBC.

Його заява в інтерв'ю Fox News прозвучала на тлі четвертого дня обміну вогнем між двома країнами.

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Раніше Трамп скасував погрозу запровадити 20% мита на всі вантажні перевезення Ормузькою протокою, але відновив блокування іранських портів.

“Наступного тижня їм стане справді погано. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів і не почнуть перемовини”, – сказав президент.

Трамп додав, що американські переговірники у вівторок увечері повідомили своїм іранським колегам, що їм “краще укласти угоду, інакше у вас нічого не залишиться”.

Ще у квітні Трамп погрожував бомбардувати цивільну інфраструктуру в Ірані, включно з мостами та електростанціями.

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк тоді заявив, що згідно з міжнародним правом, навмисний напад на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

Женевські конвенції 1949 року про гуманітарну поведінку під час війни забороняють напади на об'єкти, які вважаються життєво важливими для цивільного населення.