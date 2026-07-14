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Трамп оцінив імовірність ухвалення законопроєкту про посилені санкції проти Росії

Ймовірність є дуже високою, вважає американський президент.

Трамп оцінив імовірність ухвалення законопроєкту про посилені санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірність ухвалення законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії є досить високою. 

Трамп наголосив, що в американському уряді серйозно замислюються над цим рішенням, передає «РБК-Україна».

Американський президент відзначив особливу роль сенатора Ліндсі Грема, який ініціював цей документ. За словами президента США, Грем прагнув ухвалення цього законопроєкту «більше за все на світі». Трамп повідомив, що до законопроєкту планують включити обмеження проти Ірану та угруповання «Хезболла». Президент додав, що залучення Ірану до цього санкційного пакета стане дуже серйозним кроком.

  • Агенція CNN стверджує, що президент США Дональд Трамп висловив згоду з посиленням санкцій проти Росії у межах так званого "пакету Грема-Блументаля", який тривалий час не мав руху у Конгресі через сподівання Білого дому на переговори з Кремлем.
  • Тим часом ЄС не зміг схвалити новий санкційний пакет проти РФ.
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