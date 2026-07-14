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Окупанти вдарили FPV-дроном по багатоповерхівці у Харкові

Внаслідок атаки поранений чоловік.

Окупанти вдарили FPV-дроном по багатоповерхівці у Харкові
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Окупанти вдарили FPV-дроном по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок атаки є поранений.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 14 липня близько 16:15 російські військові завдали удару FPV-дроном по багатоквартирному будинку у Шевченківському районі Харкова", - йдеться в повідомленні.

Влучання зафіксовано у квартиру на третьому поверсі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно локалізували. Пошкоджено фасад будинку та скління вікон.

 63-річний чоловік отримав поранення. На момент атаки він перебував на вулиці біля будинку. Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями правої руки.

  • Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 11 людей, серед них – дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.
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