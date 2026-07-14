Майже 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені

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Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Впродовж дня 14 липня росіяни майже 50 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Восьмеро людей дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Понівечені підприємства, ліцей, приватна оселя, автомобілі.

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Постраждали шестеро людей. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі противник цілив по Божедарівській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

На Криворіжжі росіяни били по Грушівській, Софіївській, Апостолівській та Зеленодольській громадах. Понівечений магазин.

У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізовані чоловіки 20 і 50 років.

У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Миколаївській та Васильківській громадах. Зайнялися пожежі.