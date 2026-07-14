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Зеленський: Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30

Наша держава також першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG.

Зеленський: Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30
Володимир Зеленський

Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками перемовин із французьким колегою Еммануелем Макроном.

«Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA – нашої особливої майбутньої сили. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року», - розповів Зеленський.

Він додав, що відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. 

«Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності», - зазначив глава держави.

  • Президент США Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що Україна, можливо, отримає право виробляти ракети до систем ППО Patriot.
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