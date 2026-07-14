Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Верховна Рада підтримала за основу посилення кримінальної відповідальності за дитяче порно

Документ також передбачає декріміналізацію розпосюдження порно повнолітнім. 

Верховна Рада підтримала за основу посилення кримінальної відповідальності за дитяче порно
засідання Верховної Ради, 28 травня 2026
Фото: скріншот

Верховна Рада підтримала за основу посилення кримінальної відповідальності за виготовлення і розпосюдження дитячої порнографії. «За» проголосував 231 депутат, стало відомо з парламентської трансляції.

В пресслужбі Верховної Ради повідомили, що документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру дітям, примушування неповнолітніх до участі у їх створенні, а також за поширення «дорослого контенту» за участі дітей.

Документ пропонує окремо передбачити та посилити кримінальну відповідальність за:

  • збут неповнолітнім та малолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;
  • одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;
  • проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої чи малолітньої особи;
  • створення або утримання місць розпусти і звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх;
  • сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією вчинені стосовно неповнолітніх чи малолітніх.

Водночас пропонують декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies