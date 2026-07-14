Верховна Рада підтримала за основу посилення кримінальної відповідальності за дитяче порно

Верховна Рада підтримала за основу посилення кримінальної відповідальності за виготовлення і розпосюдження дитячої порнографії. «За» проголосував 231 депутат, стало відомо з парламентської трансляції.

В пресслужбі Верховної Ради повідомили, що документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру дітям, примушування неповнолітніх до участі у їх створенні, а також за поширення «дорослого контенту» за участі дітей.

Документ пропонує окремо передбачити та посилити кримінальну відповідальність за:

збут неповнолітнім та малолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;

одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;

проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої чи малолітньої особи;

створення або утримання місць розпусти і звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх;

сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією вчинені стосовно неповнолітніх чи малолітніх.

Водночас пропонують декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.