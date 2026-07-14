Росіяни атакували Центральний та Корабельний райони Херсона (оновлено)

Росіяни сьогодні атакували з безпілотників Центральний район Херсона, повідомили у Херсонській ОВА.
Через атаку постраждав 86-річний чоловік. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, а також осколкові поранення грудної клітини, рук і ніг.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Окрім того, внаслідок влучання БпЛА 68-річний херсонець отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення голови, грудної клітини та ніг.
Наразі медики надають потерпілому необхідну допомогу.
Також російські окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Через атаку постраждала 17-річна дівчина. У неї діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також гостру реакцію на стрес. Дівчині надають медичну допомогу.
Після цього обстрілу ло медиків по допомогу звернулась 54-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
До лікарні звернувся 60-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Після надання меддопомоги чоловіку та жінці призначили амбулаторне лікування.
Оновлено. До лікарні звернувся 40-річний чоловік, який близько двох годин тому потрапив під удар російського дрона у середмісті Херсона.
У потерпілого діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Нині постраждалий отримує необхідну меддопомогу.
Орієнтовно о 12:50 російські окупанти атакували з БпЛА автівку у Корабельному районі Херсона.
Через ворожий удар 64-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги.
Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Російські війська вчора атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Від ударів ворога загинули три людини, ще 25 – травмовані. Серед поранених є дитина.
- Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, стільникову вежу, підприємство, автозаправну станцію, автівки швидкої, тролейбуси та приватні автомобілі.