Росіяни атакували Центральний та Корабельний райони Херсона (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни сьогодні атакували з безпілотників Центральний район Херсона, повідомили у Херсонській ОВА.

Через атаку постраждав 86-річний чоловік. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, а також осколкові поранення грудної клітини, рук і ніг.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Реклама

Окрім того, внаслідок влучання БпЛА 68-річний херсонець отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення голови, грудної клітини та ніг.

Наразі медики надають потерпілому необхідну допомогу.

Також російські окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Через атаку постраждала 17-річна дівчина. У неї діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також гостру реакцію на стрес. Дівчині надають медичну допомогу.

Після цього обстрілу ло медиків по допомогу звернулась 54-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

До лікарні звернувся 60-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Після надання меддопомоги чоловіку та жінці призначили амбулаторне лікування.

Оновлено. До лікарні звернувся 40-річний чоловік, який близько двох годин тому потрапив під удар російського дрона у середмісті Херсона.

У потерпілого діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Нині постраждалий отримує необхідну меддопомогу.

Орієнтовно о 12:50 російські окупанти атакували з БпЛА автівку у Корабельному районі Херсона.

Через ворожий удар 64-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.