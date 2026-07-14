Минулорічна ідея створити штурмові війська як окремий рід так і не була реалізована.

За даними УП, командувача 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Дмитра Волошина призначили очолювати новостворені Об'єднані сили швидкого реагування в складі Сухопутних військ, аби він «навів порядок» і формалізував їхню структуру. Про це журналістам повідомили двоє співрозмовників на умовах анонімності. Десантні бригади при цьому до Об'єданих сил входити не будуть.

Нові сили включатимуть лише штурмові полки. ДШВ залишаться автономними в складі Сил оборони.

Одне з джерел повідомило, що Волошина призначать, щоб він «навів порядок». Другий пояснив, що «логіка у створенні Обʼєднаних сил швидкого реагування є».

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Фото: 8-ий корпус Дмитро Волошин

«Враховуючи, що окремий рід військ із штурмових військ створити не вийшло, постало питання "формалізувати" структуру штурмових військ, привівши їх "до нормального бою". Тобто, утворити командування (формалізовану структуру), яке буде займатись підготовкою, дисципліною, матеріально-технічного забезпечення т. і. штурмових полків. Командування повинно відповідати за те, що відбувається у штурмових полках, займатись їхньою підготовкою і нести за них відповідальність, бо наразі там панує анархія. По суті, штурмові полки і діяли як сили швидкого реагування, які кидали на найбільш гарячі напрямки, тому оформлення їх в притомну військову структуру крок в цілому правильний. Ідея, здається, така: взяти все найкраще із цих в/частин, відкинувши те, що не відповідає статутним вимогам», – прокоментував анонімний співрозмовник.

Контекст

У вересні 2025 президент анонсував створення штурмових військ. Він сказав, що завершити процес планують уже за тиждень. Створені раніше штурмові батальйони демонстрували хороший результат, тож було прийнято рішення «вийти в юридичну площину», сказав глава країни.

Про створення Штурмових військ уперше повідомив головком Олександр Сирський. В інтерв'ю РБК-Україна він повідомив, що управління штурмовими підрозділами очолює Валентин Манько.

«Мілітарний» пояснював, що рішення про його призначення ухвалили в межах розвитку нового роду військ – створеного на основі штурмових полків, Це 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Формування окремого роду військ почалося торік.

Зрештою штурмові війська так і не стали окремим видом військ, а полковник Манько після численних скандалів, пов'язаних з його висловами в соцмережах і ставленням до особового складу, зник з публічного простору.

В липні цього року президент анонсував створення Об'єднаних сил швидкого реагування і трансформацію штурмових військ.

«Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни», – сказав він.

Коментар пролунав на тлі розслідувань насильства і небойових смертей новобранців у найбільшому штурмовому полку «Скеля».

Коментуючи створення Обʼєднаних сил швидкого реагування президент сказав, що це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті.

Дмитро Волошин

Дмитро Волошин почав військову службу як строковик. Згодом став офіцером, брав участь в визволенні Слов'янська і Краматорська часів АТО. Пройшов Гуляйполе, Бахмут, Херсон. Брав участь у Курській операції, командував 82 окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою ДШВ.