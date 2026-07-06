Стара школа вмирає. І будувати нову доведеться кожному

Місяць тому до мене на практику прийшли двоє студентів Української академії лідерства. За два дні ми втрьох — точніше, вони, я і АІ — зробили мобільний застосунок для iPhone та Android — для студентського самоврядування й організації кампусів. Жоден зі студентів не є програмістом, вони щойно закінчили школу. Я також востаннє програмував на уроках інформатики в 10 класі — майже 30 років тому. Ми лише ставили задачі, а весь код писав АІ.

Фото: pexels/sanketgraphy

Я мав би радіти. Скільки можливостей відкривається для них.

А спіймав себе на іншому. Двоє студентів без жодної технічної освіти за два дні зробили те, для чого ще два роки тому знадобилася б команда програмістів і купа грошей. І я вкотре переконався: базові принципи, на яких тримається вся наша освіта, вже застаріли.

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Скажу, як думаю: школа, яку ми знаємо, — та, що вчить лише запам'ятовувати та переказувати, — вже помирає. І цей процес незворотній. Вона ще стоїть, ще ставить оцінки, ще проводить іспити — але вона втрачає актуальність щодня. Я не бачу в цьому трагедії.

Спробую пояснити, чому.

Знати більше за інших не означає перемагати

Колись накопичення та запам'ятовування великої кількості знань було валютою. Хто знав більше, той і вигравав — суперечку, іспит, співбесіду. Школа була місцем, де цю валюту роздавали.

Сьогодні відповідь на будь-яке питання дає безкоштовний застосунок у вашому смартфоні. Краще й зрозуміліше за шкільного вчителя. І вся ця валюта стала легкодоступною.

Коли запам'ятовування великої кількості інформації втратило цінність, звільнилось місце для того, що завжди було важливішим, тільки завжди в тіні. Для вміння формулювати задачу. Оцінювати. Сумніватися. Експериментувати.

Освіта раптом здобула шанс бути не про те, що ти знаєш. А про те, ким ти стаєш.

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Двоє учнів і той самий чат-бот

Найпростіше показати це на двох школярах. Уявімо Тараса й Данила. Однаковий телефон, однаковий АІ, однакова домашка.

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Тарас робить розумно — так йому здається. «Напиши твір», — каже він, і за хвилину здає готове. Одинадцять балів, вечір вільний.

Данило робить дивно. Пише твір сам, коряво, довго. А потім надсилає його АІ з проханням: «розкритикуй, знайди, де я слабкий». І далі: «А тепер ганяй мене питаннями, поки я не почну відповідати впевнено».

Тарас користується АІ. Данило ним тренується.

Різниця мікроскопічна. Поки не мине рік.

І настає момент, коли треба встати й без телефона пояснити свою думку. Іспит, співбесіда, просто важлива розмова. Тарас плаває — він жодного разу не будував думку сам, за нього це робила машина. Данило говорить так, ніби робив це сто разів. Бо він і робив.

Інструмент був однаковий. Різною була постановка задачі. І ось тут — усе, що я хочу сказати.

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Зручно — не значить корисно

Найбільша пастка нового навчання в тому, що воно стало занадто приємним.

З АІ будь-яку нудьгу можна перетворити на гру, відео, інтерактив. І це чудово — репетитор, який колись був розкішшю для багатих, тепер може бути в кишені в кожного.

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Ця легкість оманлива. Уяви, що ти найняв когось качатися в спортзалі замість себе. Він упрів, натягав ваги — а м'язи виросли в кого? З головою так само. Коли АІ все розжовує, «качається» він, а не ти. Просто з'являється відчуття «я все зрозумів», і воно тебе обманює.

Кого діти люблять у школі? Майже завжди — того вчителя, хто мало вимагає. А того, до якого батьки мріють віддати дитину, самі діти терпіти не можуть: він вантажить і не дає халявити. Це не збіг. Комфортний учитель і той, що вчить — це найчастіше різні люди.

АІ за замовчуванням — найзручніший учитель на світі. Похвалить, не насварить, проковтне будь-яку твою відповідь. І тому вимогливим учителем тепер доводиться ставати самому собі. Свідомо обирати важче. Бо розум, як і м'яз, росте тільки там, де важко, і ніде більше.

Те, чого я боюся насправді

Мене заспокоюють: люди боялися й калькулятора, і Google, і якось вижили. Аргумент слушний, але цього разу він не працює. Калькулятор і Google зберігали знання замість нас. АІ вперше робить принципово інше — він думає замість нас.

А все, що ми віддаємо машині, поволі в нас відмирає. Хто з нас пам'ятає напам'ять більше двох-трьох номерів телефонів? За нас пам'ятає телефон. А в незнайомому місті ми губимося майже відразу без навігатора. Коли ви востаннє тримали в руках паперову карту? Ці навички просто стали непотрібними, і я навіть не помітив коли.

В усій цій історії з АІ я боюся не того, що діти списуватимуть. А того, що вони можуть непомітно розучитися думати. Не через дурість — через простоту делегування і цієї задачі.

Головне питання, яке я тепер ставлю і дітям, і собі, звучить інакше. Не «як мені краще користуватися АІ», а «що я свідомо не віддам АІ нізащо?» Що залишу собі?

Що я б прокачував на місці сьогоднішнього школяра

Стара школа вчила запам'ятовувати. Я ж вкладався б у протилежне — у те, чого АІ не забере. Таких речей, як на мене, три.

Глибину, бодай в чомусь одному. Не «трохи про все», а по-справжньому — байдуже в чому: програмування, біологія, музика, історія. Бо тільки той, хто є експертом у своїй справі, здатен упіймати АІ на красивій брехні. А хто ковзає поверхнею, той проковтне будь-яку дурницю, сказану впевненим тоном.

Уміння ставити питання. Світ набагато менше цінує того, хто лише знає відповідь. Він потребує того, хто вміє поставити правильне питання. АІ — це машина, вона їде туди, куди її направиш. З того самого чат-бота хтось дістає банальщину, а хтось якісний продукт. Уся різниця — у поставленій задачі.

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Вміння вчитися заново. Все, що я тут понаписував, теж колись застаріє. Раніше можна було вивчити щось одне і користуватися ним усе життя. Тепер усе інакше: учити щось нове доведеться постійно. Це не вирок, а перевага, якщо звикнути до неї змолоду.

А над усім цим — банальне, але чомусь найважче. Просто почати робити. Зняти відео, зібрати сайт, запустити свій проєкт, зробити застосунок. Не «коли вивчу», не «коли буду готовий», а зараз, хай криво й недосконало. Хтось роками читає про АІ, закінчує численні курси — і нічого. А хтось щось зробив з його допомогою — і навчився вдесятеро більше. Уперше одна людина з ідеєю може те, що колись вимагало цілої команди.

Тож ні, школа не помирає. Вона змінюється

Повернуся туди, з чого почав.

Освіта більше не про те, щоб запам'ятовувати відповіді. Вона про те, ким ти стаєш, коли відповіді вже в кожного під рукою. Стара школа вчила запам'ятовувати. Нова вчить питати, перевіряти й не боятися починати.

І найкраще, що навчатися в цій новій школі можна вже сьогодні. Тарас із Данилом сиділи за однією партою. Але підхід до школи в них був різний.

Є старий вислів: «Щоб ти жив у часи змін». Ми в них живемо. І це не прокляття, а виклик.

Зараз з АІ у кожного значно більше можливостей, ніж було будь-коли раніше. Головне — їх не проґавити.