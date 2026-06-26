З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів

26 червня о 18:00 в укритті Львівської Національної Академії Мистецтв відбудеться показ та обговорення документального фільму режисерки Лани Деларош (Берндл) “Феномен Івана Марчука”. Через звернення адвокатів Марчука стосовно можливого порушення авторських прав режисерка вирішила показати фільм у скороченому вигляді з вилученням спірних епізодів. Про це LB.ua повідомила сама режисерка.

Фільм “Феномен Івана Марчука” складається з трьох серій і присвячений життю та творчості художника; епосі, в якій відбувалося його становлення та розвивалася професійна кар’єра; і людям, які оточували художника в різні періоди його життя. Лана Деларош (українсько-австрійська режисерка) працювала над цією стрічкою майже 10 років. Кожна серія триває близько години; на показі в ЛНАМ планували продемонструвати першу серію, присвячену біографії художника, а також другу або третю (на вибір глядачів) – про життя в еміграції або про ідею створення музею Марчука. Після показу запланована дискусія за модерацією Олександра Ляпіна – художника та історика мистецтва, який також фігурує у фільмі.

Фото: fb анонс показу фільму “Феномен Івана Марчука” у ЛНАМ

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23 червня на ім’я ректора ЛНАМ надійшов адвокатський запит від представниці Марчука адвокатки Наталії Калініченко. У тексті запиту, який є у розпорядженні LB.ua, йдеться про те, що Іванові Марчуку не було відомо про зйомки та зміст фільму і він не надавав дозволу режисерці на використання у фільмі зображень його творів. Також озвучена вимога надати представникам художника, до показу в ЛНАМ, примірник фільму або його фрагменти на ознайомлення.

У коментарі LB.ua Лана Деларош повідомила, що розцінює це звернення як тиск на інституцію і самостійно прийняла рішення вилучити з фільму окремі епізоди, щоб не підводити ЛНАМ під ймовірний судовий позов: “Я зрозуміла, що їм [адміністрації ЛНАМ] треба щось вирішувати, що вони злякалися. Я не хотіла для них проблем, і тоді треба було або зовсім скасувати показ, або показати версію, де нема Марчука. Я дуже розгубилася в той момент, але все ж вирішила піти другим шляхом. Почався жахливий стрес, бо мені треба було за 10 годин перемонтувати фільм, який я монтувала пару років. Кожну з серій мені довелося скоротити десь на 20 хвилин. Звісно, фільм від цього втратив, і так само втратив, мені здається, і сам Марчук – бо довелося вилучити епізоди, де він щось пояснює, розповідає.”

Фото: надала Лана Деларош адвокатський запит до ЛНАМ Фото: надала Лана Деларош адвокатський запит до ЛНАМ

Після показу фільму в ЛНАМ режисерка планує звернутися до юристів, щоб отримати висновок про те, що у повній версії фільму нема порушень авторських прав, а після цього провести в Україні показ фільму без вилучень: “Це фільм, який я робила 10 років, я не хочу, щоб він ліг на полицю. Я хочу отримати юридичний висновок, що авторські права не порушені, і все ж показати його. А паралельно я буду працювати над іншим фільмом – вже без Марчука, і без його картин, – на тому величезному матеріалі, який вже в мене є. Про епоху, про ситуації, які були в той час, про школу Звіринського, Сельських. Можливо, це буде фільм про цензуру”.

Lb.ua звернувся за коментарем до акдвокатки Наталії Калініченко, яка представляє інтереси Івана Марчука. Вона надала наступну відповідь: "Керуючись правилами адвокатської етики, я не маю права розголошувати вам будь-яку інформацію як щодо клієнта, так і щодо його справ".