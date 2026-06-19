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Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»

Федір Стригун – актор та режисер, найбільше відомий незабутнім образом запорожця Андрія, супутника козака Василя з “Пропалої грамоти”. Нині йому 86 років, на його рахунку – ролі у десятках кінофільмів (серед останніх – “Поводир” Олеся Саніна) та сотнях вистав (Хмельницький, Отелло, Моцарт, Дон Жуан, Андрей Шептицький), режисерська співпраця з театрами Запоріжжя та Львова, викладання у Львівській консерваторії та ЛНУ.

Під час 5-го Миколайчук OPEN Федір Стригун розповів нам про співпрацю з Іваном Миколайчуком та дружиною Таїсією Литвиненко (пам’ятаємо її перш за все як Химку з фільму “За двома зайцями”), про режисерську роботу та знімання “Пропалої грамоти”, і загалом про атмосферу українських 1950-х, 1960-х, 1970-х.

Території культури

Федір Стригун
Фото: facebook/ Федір Стригун
Федір Стригун

«Поєднання почуття і розуму – найважливіше, що є в театрі»

– Є персонажі, дуже близькі мені за світосприйняттям, менталітетом. У таких ролях мені, звичайно, було легше. Але я грав різних персонажів. Всі вважали, що я тільки український герой, проте я мало зіграв української класики, на жаль. Більше поставив як режисер. В мене в інституті імені Карпенка-Карого був педагог Володимир Олександрович Неллі, і ми на його курсі думали про життя людського духу. Про правду, про психологію. Розбирали героя внутрішньо, довго вивчали. Зараз ставлю виставу, і вкотре пересвідчуюся, що поєднання почуття і голови, розуму – найважливіше, що є в театрі. А сьогодні це втрачається. І мені від цього сумно.

«Я можу накричати на актора, але на мене ніколи не ображалися»

– Як режисер я страшно не люблю, як би вам сказати, байдужих. Нам Володимир Олександрович анекдот розказував, дуже точний. Горить банк. Хтось стріляється, хтось вішається, хтось напився. А один дивиться спокійно. «Ти чого такий стоїш?» – «А я в цьому банку грошей не тримав». Я можу накричати на актора, який отак «грошей не тримає», бо мені хотілося б, щоб тримав, бо якщо ти не маєш грошей у цьому банку, то хто ти тоді такий? Але на мене актори ніколи не ображалися, якось я вмію накричати, але дуже їх люблю і шаную їхню професію. Памʼятаю, повернувся в [київський] Театральний інститут, бо хотів ще навчитися режисурі. Мене зустрів Неллі і каже: «Вас життя примусить. Ви будете ставити, навіть якщо не захочете, бо у вас уже такий спосіб мислення, до цього я вас привчив». Він мав рацію.

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Федір Стригун
Фото: скрин youtube каналу Федір Стригун
Федір Стригун

«Не робіть дурниць, не йдіть на російську сцену»

– У мене одразу була мрія доїхати до Львова, до театру Заньковецької. Але вже на 4 курсі мене запросили в театр імені Лесі Українки в Києві. Та Володимир Олександрович знову напутив: «Федінька, не робіть дурниць, не йдіть на російську сцену, у вас природа українського артиста, український театр настільки цікавий» – і почав розказувати про Бучму, Садовського, Саксаганського, Кропивницького – він їх усіх бачив на сцені. Це була дуже мудра порада з його боку.

Спершу ми працювали з Тасею [Литвиненко] у Запорізькому українському музично-драматичному театрі. Та коли ми зійшлися, нам сказали, що подаємо поганий моральний приклад. Один прихильний до нас чиновник порадив: «Ліпше вам їхати звідси. Бо жити не дадуть». Тася написала Дем'яну Козачковському, народному артисту в театрі Заньковецької. Тут же ми звільнилися і поїхали до Львова.

Перша вистава, яку я подивився там – «Гайдамаки» в постановці Володимира Грипича. Мене тоді вразив зовсім інший спосіб існування акторів на сцені – така правда, така психологічна розробка характерів. Ну і Львів мене дуже купив. Я потрапив туди, як у рідне село: суспільство, оточення були українські. Ми ж усі дуже переживали, що в Театральному в нас українська мова, а в театрах у Києві всі штокають, какають і фекають, російською за кулісами говорять. І так, здається, до сьогодні. А тут приїхав до Львова, сів на трамвай: «Наступна зупинка – Оперний театр». Я навіть думав, що то розіграш. Як це – в трамваї оголошують зупинки українською? І вимова подібна до нас, подоляк. Тож ми з Тасею закохалися у Львів і в театр. Лишилися і не пошкодували.

Федір Стригун з дружиною Таїсією Литвиненко
Фото: instagram.com/nstryhun
Федір Стригун з дружиною Таїсією Литвиненко

«Дуже багато співали, наче з одного села»

– Я не можу сказати, що ми «працювали» з Іваном [Миколайчуком]. Розумієш? Ми не працювали. Настільки нам було добре двом.

Зустрілися ми з ним у 1968 році на зйомках «Аннички». Ми грали «Суєту» в Івано-Франківську, а вони знімали неподалік – Миколайчук, Боря Івченко, Боря Брундуков, Іван Гаврилюк – і прийшли дивитися виставу. Запросили до них на майданчик. Поїхали ми туди, і для нас епізод придумали: розстріл військових. Але мені сцена не сподобалася: якби я потрапив у таку ситуацію, то все одно б тікав. Зачитають вирок, а я рвану. Довелося їм мене дознімати. Вже листопад, Черемош студений дуже, але я через нього переплив і мене на тому боці пристрелили. Ось Іванові сподобалося. Як я там ноги не покалічив, проплив стільки… Він дуже переживав, що я застуджуся, бо вода така холодна. То він витяг пляшку з перцем – зарані заготовив. І сказав: «На, випий прямо з горла». Я випив, він накинув на мене кожух: «Побігай». Я побігав, і в мене навіть нежиті не було. Так ми з ним зійшлися.

Зійшлися на цьому і на піснях. Дуже багато співали. Наче з одного села: почне Іван пісню, а я підхоплюю, я почну, – він підхоплює. Бо він вчився в музичному училищі на диригентському факультеті.

«Коли на студії його кликали “Ваня”, він відповідав: “Де ви бачили тут Ваню? Я Іван”»

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–- Іван був дуже комунікабельним. Але з людьми, яких розумів. Я одразу в ньому відчув доброту й порядність. І себе відчув інакше. Бо раптом зустрів, – і на той час це дуже важливо, – людину, яка була горда. Розумієш? Горда, що він українець. Не відчував своєї вторинності. Коли на студії його кликали «Ваня», він відповідав: «Де ви бачили тут Ваню? Я Іван». І він на тому наполягав. Це ж було знаменито. Одного разу, ми на зйомки одягли гачі. Він дивиться і каже: «От, чортові американці». – «Що так?» – «Та от джинси придумали». – «Які джинси?» – «Це ж вони списали наші карпатські, гуцульські гачі. І зробили собі джинси».

Іван Миколайчук, Земфіра Цахілова, Федір Стригун у фільмі «Пропала грамота». Режисер Борис Івченко, 1972
Фото: facebook/Журнал 'Кіно-Театр'
Іван Миколайчук, Земфіра Цахілова, Федір Стригун у фільмі «Пропала грамота». Режисер Борис Івченко, 1972

Ми дуже розуміли один одного. Як одне ціле. Я коли приїздив до Києва, то в готель не йшов, бо він дуже сердився, якщо не зайду. Я приходив, ми сиділи цілу ніч і читали Екклезіаст, Іван мені читав свої сценарії. Звичайно, була горілочка, але ми не п'яніли ніколи і не співали, ми говорили. Він настільки здорово розказував, впадав у раж, придумував нові сцени. Я питаю: «Нащо ти все мені розказуєш? Я ж не писатиму сценарії». А він: «Чим більше розкажу, чи напишу, чи віддам, тим більше в мені народжується. Не можу носити це в собі». Він був тяжко вагітний своїми задумами. Настільки це переживав, і настільки був глибокий.

Я от зараз сиджу, з тобою говорю, а за вікном ясен. Іван завжди показував на нього: «Це моє дерево, подивись, Федько, яке воно». Це дерево стоїть до сьогодні, а Івана немає. Я його і називаю Іванове дерево.

«Уявляєш собі, на той час у селі – фільм українською»

– Я був у неї закоханий ще з 1954 року. Побачив кіновиставу «Назар Стодоля», українською мовою. Уявляєш собі, на той час у селі – фільм українською. Всім дуже сподобався, був дуже популярний, а Тася була популярна в ньому. Ми сиділи всі, ревіли на сеансі. Кілька разів дивилися, просили кіномеханіка ще раз показати. Закінчився показ, і я кажу хлопцям: «Вона буде моя жінка». Вони всі розсміялися. Але, вже в інституті, Тася мене запросила зіграти у «Назарі Стодолі». Прийшла на дипломну виставу до нас, подивилася, зазирнула до гримерки і запросила. То я й подався у Запоріжжя, де вона тоді працювала в театрі. І там ми стали парою.

Тася сама з Погребів, Броварський район – це 18 кілометрів від Києва. Ми приїхали туди навесні, запросили ще Івана і Марічку [дружина Миколайчука]. Вийшли на луг, а тоді повінь була. Завжди розливалося – ще не було Київського моря, і заливало це Тасіне село по вікна. Мебель підв'язували, на горищі жили, але ніхто з села не тікав. Пішли ми на луг, з човном навіть. Ми з Іваном ішли, закотивши штани, бо води десь по коліна було, а Марічка і Тася сиділи на човні. Щось говорили з Іваном, курили, вода така тепла весняна, травичка, вертаємося вже до них, Тася дивиться на нас і каже: «Ось, Марічко, іде “Пропала грамота”».

Федір Стригун і Таїсія Литвиненко
Фото: з сайту театру ЛНАУД театру ім. М.Заньковецької
Федір Стригун і Таїсія Литвиненко

«Кіно про запорізьких козаків нам більше ніколи не дозволять»

– Я туди пробувався до Греся [режисер Віктор Гресь], він мав ставити «Пропалу грамоту». Але потім Гресь відмовився. Ще потім хтось відмовлявся, студія не виконувала план. Зрештою, дали Івченкові, але Миколайчука не дозволяли знімати. А він поставив умову, що як зніматиметься Миколайчук, тоді візьметься за цю картину. І домігся свого.

Вони вдвох з Іваном подивилися кінопроби і запросили мене. Боже мій, які люди були, як мені пощастило жити і говорити з ними! Ти собі не уявляєш, що це були за чоловіки.

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Я так знявся в цій картині, на одному подиху. Це щось таке було, ми з Іваном навіть до цих костюмів настільки звикли. Пам'ятаю, коли в Києві перевдяглися в сучасне, дивимося і почали обидва сміятись. Знаєш від чого? Бо незручно, навіть трохи гидко. Як так люди ходять? Ми звикли – все широке, все так добре. На коня сідаєш, їдеш, куди хочеш, ці шаровари в тебе.

Я завжди згадую одну шикарну фразу. Ми сиділи групою ввечері: другий режисер Боря Савченко, Боря Івченко, я, Іван. Перехилили чарчину. Раптом хтось прибіг: «Ой, Віктор Ілларіонович іде!» Накурено в кімнаті, відчинили вікно. Заходить Віктор Івченко [режисер, батько Бориса Івченка], дивиться на нас, довга-довга пауза, і каже: «Ви зараз зніматимете кіно про запорізьких козаків. Більше такого матеріалу в нас не буде. І ніколи не дозволять. Хлопці, я вас дуже прошу, не пропийте це кіно».

Іван Миколайчук і Федір Стригун у фільмі «Пропала грамота»
Фото: kinorium.com
Іван Миколайчук і Федір Стригун у фільмі «Пропала грамота»

Нам так соромно стало. І ми присяглися, що не проп'ємо. І не пропили.

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Федір Стригун
Фото: з сайту театру
Федір Стригун

Дмитро Десятерик
Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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