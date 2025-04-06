Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
ГоловнаКультура

Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко

Актриса померла на 90-му році життя.

Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко
Таїсія Литвиненко
Фото: Максим Козицький

Сьогодні, 6 квітня, на 90-му році життя померла актриса Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької Таїсія Литвиненко. 

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Пішла у засвіти Таїсія Литвиненко. Неймовірна кіноакторка, яскрава зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України. Таїсія Йосипівна понад пів століття подарувала театру. Її голос, пластика, емоції назавжди залишаться в душі Львова. Щирі співчуття рідним, близьким, театральній родині", — ідеться у повідомленні.

Таїсія Литвиненко народилася в селі Погреби Броварського району Київської області. У 1957 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника.

У репертуарі Таїсії Литвиненко майже сто вистав у театрі Марії Заньковецької: "Сватання на Гончарівці" (Уляна), "Хазяїн" (Соня), "Марія Заньковецька" (Марія Заньковецька), "Украдене щастя" (Анна), "Наталка Полтавка" (Терпелиха), "Гуцулка Ксеня" (Гелена) та інші. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІ і ІІІ ступеня, орденом святої Анни, орденом Архистратига Михаїла, преміями у галузі театрального мистецтва та іншими.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies