Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко

Актриса померла на 90-му році життя.

Сьогодні, 6 квітня, на 90-му році життя померла актриса Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької Таїсія Литвиненко.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Пішла у засвіти Таїсія Литвиненко. Неймовірна кіноакторка, яскрава зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України. Таїсія Йосипівна понад пів століття подарувала театру. Її голос, пластика, емоції назавжди залишаться в душі Львова. Щирі співчуття рідним, близьким, театральній родині", — ідеться у повідомленні.

Таїсія Литвиненко народилася в селі Погреби Броварського району Київської області. У 1957 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника.

У репертуарі Таїсії Литвиненко майже сто вистав у театрі Марії Заньковецької: "Сватання на Гончарівці" (Уляна), "Хазяїн" (Соня), "Марія Заньковецька" (Марія Заньковецька), "Украдене щастя" (Анна), "Наталка Полтавка" (Терпелиха), "Гуцулка Ксеня" (Гелена) та інші. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІ і ІІІ ступеня, орденом святої Анни, орденом Архистратига Михаїла, преміями у галузі театрального мистецтва та іншими.