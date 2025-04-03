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Мінкульт: росіяни пошкодили в Україні 1419 пам’яток культурної спадщини

Збитків зазнали 2233 об’єкти культурної інфраструктури.

Мінкульт: росіяни пошкодили в Україні 1419 пам’яток культурної спадщини
руїни будинку культури на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

Станом на 25 березня цього року загальна чисельність пошкоджених російськими обстрілами пам’яток культурної спадщини в Україні сягнула 1419 об’єктів. З них національного значення — 139, місцевого — 1184, щойно виявлених — 96.

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

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Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Найбільше – у Харківській області (329), Херсонській (279), Донецькій (169), Одеській (159), Київській області та Києві (100).

Водночас збитків зазнали 2233 об’єкти культурної інфраструктури. З них 409 — знищені (18,3 %).

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,6 % від загальної кількості закладів культури, які зазнали пошкоджень).

За інформацією Мінкульту, руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри на території 305 територіальних громад (20,8% від усіх ТГ в Україні) у Вінницькій (3,2% ТГ ), Дніпропетровській (22%), Донецькій (87%), Житомирській (18%), Закарпатській (2%), Запорізькій (40,3%), Кіровоградській (4%), Київській (28,6%), Луганській (46,2%), Львівській (5,5%), Миколаївській (44,2%), Одеській (10%), Полтавській (4%), Сумській (66,7%), Харківській (59%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (51%) областях та м. Києві.

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