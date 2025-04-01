“Чорне дзеркало”, “Оповідь служниці”, “Останні з нас”: продовження культових шоу на стримінгах у квітні

Цей квітень відзначиться поверненням на стримінги культових серіалів. Своє продовження отримають щонайменше пів десятка відомих шоу. Однак з’являться і свіжі серіали, достойні уваги. Кінокритик Ігор Кромф зібрав 11 кращих серіальних прем’єр квітня, які розповідають про постапокаліптичний світ, дають сатиру на американський політикум, змальовують будні медпрацівників і життя в полоні.

“Пульс”

Коли: 3 квітня

Де: Netflix

Давно не було старих добрих медичних процедуралів з мелодраматичною лінією. “Пульс” (не плутати з австралійським мінісеріалом 2017 року) — це серіал на десять епізодів (1-й сезон), який поєднуватиме важкі трудові будні медиків відділення невідкладної допомоги з драмами лікарської помилки, екстрених пацієнтів і службового роману. Словом, це класика процедурального жанру про сферу охорони здоров’я.

Хоч події “Пульсу” розповідають про тепле Маямі, але знімали серіал в Альбукерке — місті, знайомому глядачеві за іншим відомим серіалом (“Пуститися берега”). Шоуранерами нового проєкту виступили Зої Робін і Карлтона К’ьюз.

“Карма”

Коли: 4 квітня

Де: Netflix

Netflix продовжує розширювати лінійку корейських дорам. У квітні випускають насичений трилер про шістьох персонажів, чиї долі заплетені у вузол злочину та розплати. У центрі сюжету — перипетії травм дитинства, підлаштованих аварій і махінацій з криптовалютами. І ще багато чого.

Корейський кінематограф традиційно поєднує соціальну критику й чорний гумор у жанрових межах трилеру. Цей серіал не виняток. Скільки буде епізодів, поки що не розголошують.

“Оповідь служниці”

Коли: 8 квітня

Де: Hulu

Історія Джун Осборн, мешканки вигаданої Америки — Республіки Гілеад — нарешті завершується. Шостий сезон, якого очікуємо на початку квітня, поставить крапку в цій похмурній політичній антиутопії.

Офіційний синопсис обіцяє, що останній сезон підкреслюватиме важливість мужності, надії та солідарності для людей у темні часи.

“Чорне дзеркало”

Коли: 10 квітня

Де: Netflix

Культовий серіал Netflix повертається із сьомим сезоном. Десятисерійна антологія традиційно розкриватиме в кожному епізоді окрему історію, об’єднуючи всі сюжети застереженням щодо того, як стрімкий розвиток сучасних технологій проявляє найгірші якості людини.

Каст серіалу, як завжди, вартий окремої уваги. Тут і Аквафіна ("Шалено багаті азіати" й "Ренфілд"), і Пол Джаматті ("Нокдаун" і “Залишенці”), і зірка “Пінгвіна” Крістін Міліоті, яка вже була раніше персонажкою “Чорного дзеркала”.

“Твої друзі і сусіди”

Коли: 11 квітня

Де: Apple TV

Драматичного серіалу про крадіжки очікуємо на яблучному стримінгу в середині квітня. Це історія про менеджера з Волл-стріт, життя якого стрімко котиться вниз. Він намагається розв'язати свої фінансові питання, грабуючи багаті будинки. Як у кожному подібному серіалі, в якийсь момент крадіжка станеться не в тому місці і не в той час. Це й закручує події дев’ятисерійного шоу.

Шоуранер проєкту — Джонатан Троппер, який створив екшн-серіали “Банші” та “Воїн”. Також у шоу задіяні Олівія Манн ("Новини") й Аманда Піт ("Дев'ять ярдів"). Творці серіалу вже оголосили його продовження на 2-й сезон.

“Доктор Хто”

Коли: 12 квітня

Де: BBC One/Disney+

Доктор Хто і його машина часу Тардіс уже п’ятнадцятий раз повертаються на малі екрани своєї численної аудиторії, розпорошеної по всьому світу.

П’ятнадцятого Доктора Хто втілить Шуті Гатва зі “Статевого виховання”, а до ролі супутниці відомого мандрівника в часі повертається Рубі Сандей. Щоправда, тепер Доктор Хто матиме ще одну напарницю — Белінду Чандра, яку зіграє Варада Сету із серіалу “Андор”. Деталей сюжету не розкривають, але творці обіцяють глядачам епічний квест.

“Останні з нас”

Коли: 13 квітня

Де: HBO Max/Megogo

Другий сезон серіальної адаптації відеогри про постапокаліптичний світ, населений інфікованими зомбі, стартує в середині квітня. Він буде повторювати продовження однойменної гри, тож до вже звичних персонажів Еллі, Джоела й інших додається Еббі.

Семисерійний серіал триватиме майже два місяці, випускаючи по серії на тиждень. Окрім Педро Паскаля й Белли Рамзі, до серіалу долучиться Кейтлін Дівер (“Красивий хлопчик”), яка виконуватиме роль Еббі, а також Кетрін О’Хара, яка буде терапевткою героя Педро Паскаля.

“Урядовий сир”

Фото: sortiraparis.com Кадр із серіалу 'Урядовий сир'

Коли: 16 квітня

Де: Apple TV

“Урядовий сир” — це державна програма видачі плавленого сиру соціально вразливим групам у США 1980-х. Позаяк сир був невисокої якості, то назва програми стала фразеологізмом, який позначає непотрібну від державну допомогу.

Серіал “Урядовий сир” пропонує саркастичну комедію про звільненого з в’язниці афроамериканського грабіжника Гемтона Чемберса, який намагається возз’єднатися з родиною та почати законослухняне життя. Однак крива долі постійно зводить його на кримінальні манівці.

Шоуранерами проєкту виступили Айша Карр і відомий кліпмейкер Пол Хантер, який знімав відео для Дженіфер Лопес і Marron 5. Це його перший досвід роботи із серіалом після повнометражного дебюту — комедійного бойовика "Куленепробивний монах" у 2003 році. Головну роль у серіалі виконає Девід Оєлово, відомий за фільмами "Останній король Шотландії", "Прислуга" та "Джек Річер", а також за серіалом "Бункер".

“Вузька дорога на далеку північ”

Коли: 18 квітня

Де: Amazon Prime

Мінісеріал на п’ять епізодів вийде наприкінці квітня. Це драматична історія про японський полон у роки Другої світової. В основі серіалу — однойменний роман Річарда Фланагана, що приніс автору Букерівську премію. У режисерському кріслі — Джастін Крузель, найвідоміший сучасний австралійський режисер, який зняв артхаусний вестерн “Справжня історія банди Келлі” й нову адаптацію шекспірівського “Макбета”.

Головну роль австралійського лікаря, який потрапляє в пекло азійського полону в Бірмі, виконує Джейкоб Елорді, який останнім часом віддає перевагу все складнішим драматичним ролям (“Канадець” Пола Шредера і майбутній “Франкенштейн” Гільєрмо Дель Торо).

“Андор”

Коли: 22 квітня

Де: Disney+

Всесвіт “Зоряних воєн” продовжує розширюватись, як і всесвіт космічний. Другий сезон приквелу “Бунтар” триватиме місяць; випускають чотири тижні по три серії кожного.

Серіал продовжить пригоди злодія Кассіана Андора (Дієго Луна) в боротьбі з Галактичною імперією. Також у серіалі зіграють Стеллан Скашгорд ("Пірати Карибського моря", "Німфоманка") й Адріа Архона ("Морбіус" і "Справжній детектив").

“Ти”

Коли: 24 квітня

Де: Netflix

Психологічний трилер про серійного вбивцю Джо Голдберга підходить до завершення в п’ятому сезоні.

Герой Пенна Беджлі повертається з Британії до Нью-Йорка, щоб почати нове життя. Але темне минуле та психопатичні бажання знову не даватимуть йому спокою. Тішить, що всі десять епізодів вийдуть одночасно, тож час завершення цієї історії кожен глядач обиратиме для себе сам.